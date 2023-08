Así fue el cara a cara de Silvia Bronchalo y Daniel Sancho: "Él sufrió una crisis de ansiedad"

Silvia Bronchalo y Daniel Sancho ya se han visto en varias ocasiones, eso sí, separados por un cristal. Madre e hijo no han podido abrazarse, tocarse o llorar en el hombro del otro. Deberán de esperar hasta que eso suceda, por lo que por el momento se conforman con estas visitas que desde hace días la madre del chef hace en la prisión de Koh Samui, donde él permanece en Tailandia. Precisamente allí fue fotografiado, imagen que acaba de ver la luz y que permite ver al hijo de Rodolfo Sancho después de ser detenido. Pues bien, días después de esta instantánea, Silvia y su hijo se vieron por primera vez tras el crimen de Edwin Arrieta, un encuentro que terminó mucho antes de lo previsto. Ahora se descubre la razón.

Silvia Bronchalo podía estar con Daniel Sancho hasta dos horas

El hijo de Rodolfo Sancho solo ha podido ver en persona a su madre. Ella es quien ha aterrizado en el país asiático y quien durante varios días se ha acercado hasta el centro penitenciario. Aunque lo habitual y lo que marca la norma es que Daniel Sancho esté con un familiar 20 minutos, Silvia Bronchalo fue con un representante de la Embajada Española. Esto le facilitó las cosas y le dio la posibilidad de alargar el tiempo con su hijo hasta dos horas, tiempo máximo establecido cuando hay alguien oficial en la reunión.

Eso no evitó que Silvia Bronchalo tuviera que hacer caso a ciertas normas como no tener en ese momento aparatos tecnológicos, móvil o hacer gestos a su hijo. Debía limitarse a hablar. Lo hicieron, de hecho, él llegó a romperse hasta tal punto que tuvo un cuadro de ansiedad que provocó que la visita llegara a su fin. "Él se justifica, lloran los dos y a la hora y cuarto él tiene una crisis de ansiedad, no puede articular palabra. Ella entra en llanto y deciden poner fin a la visita porque ven que eso puede acabar mal. Ella sale descompuesta", ha dicho Nacho Abad en 'Código 10'.

Ni para Silvia Bronchalo ni tampoco para Daniel era fácil esta conversación. Era la primera vez en la que madre e hijo se veían y ella quiso saber el porqué del crimen. No entendía que su hijo hubiera sido capaz de tan atroz, tal y como él mismo habría confesado ante las autoridades tailandesas. Sin embargo, cuando abandonó la cárcel se enfrentó a la prensa y aseguró que su hijo "Daniel estaba tranquilo", nada que fuer con lo que sucedía minutos antes. Quiso mostrar fortaleza, pero los periodistas allí apostados aseguran que cuando se montó en su taxi de vuelta se derrumbó.

Esta y otras actitudes han provocado que el centro penitenciario tome la decisión de aislar al joven de 29 años. Creen que para velar por su bienestar debe estar en una zona donde trabajadores le tengan vigilado, evitando así que se entorpezca la investigación de la muerte de Edwin Arrieta. Quien ha preferido no romper su silencio ante las cámaras ha sido Rodolfo Sancho, quien está a la espera de un documento para poder viajar a Tailandia y reunirse así con su hijo mayor.