Así está viviendo Xenia Tostado la angustia de Rodolfo Sancho

El pasado sábado, 5 de agosto, salía a la luz que Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho, estaba involucrado en un atroz crimen perpetrado en Tailandia. Conforme han pasado los días y las horas, el hijo del reputado actor, que ha confesado haber matado y descuartizado al médico cirujano Edwin Arrieta, pasaba a disposición judicial y ya se encuentra en una cárcel del país. Los pasos de su familia están en el punto de mira y se observan con lupa cada uno de sus movimientos. La mujer del que fuera protagonista de 'El ministerio del tiempo', Xenia Tostado, se ha convertido en uno de sus mayores apoyos, a pesar de que vive con angustia todo lo sucedido pues está siendo también objeto de críticas.

Hace tan solo unos días, el 25 de julio, Xenia Tostado compartía una imagen en sus redes sociales en la que deseaba tener una de las "mejores vacaciones posibles". Un mensaje muy positivo que se ha visto truncado por todo lo acontecido días después. Desde entonces, la actriz no ha vuelto a hacer uso de sus perfiles sociales y estos están cargados de intolerables críticas. "¿Estás en Tailandia? Te recomiendo 'Jack, el destripador' para verla en familia", le escribe un internauta. "Madre mía... a mí me daría miedo estar cerca de él y de todo y todos los que le rodean", añadía otro usuario, mientras que otros la señalan como culpable de los actos de Daniel Sancho. Una pequeña muestra de lo que se puede leer en los comentarios que le dejan en sus redes sociales.

No obstante, también hay una gran cantidad de usuarios que no dudan en defender a la mujer de Rodolfo Sancho y mandarle todo su ánimo ante este momento por el que está pasando la familia. Muchos piden que paren los insultos y otros insisten en que los padres no tienen nada que ver en las acciones del chef. "Mucho ánimo y mucha fuerza en estos momentos tan duros", "Espero que encontréis pronto la paz que este suceso os ha quitado", "No es justo lo que están diciendo de Rodolfo... él no tiene la culpa de lo que ha hecho su hijo, mucho ánimo y mucha fuerza guapa", se puede leer.

Echando un vistazo por las redes sociales de Xenia Tostado también se puede constatar que la actriz mantenía una estrecha relación con el hijo mayor de su marido. En concreto, son contables las ocasiones en las que Daniel Sancho le daba "me gusta" a las fotos que ésta publicaba. Es más, el último comentario público que su "hijastro" le dejó fue el pasado 16 de julio en una imagen en la que la mujer de Rodolfo Sancho presumía de una escapada.

Rodolfo Sancho pide perdón a la familia de Edwin Arrieta

Un día después de conocerse los hechos, Rodolfo Sancho rompía su silencio y emitía un escueto comunicado en el que pedía el "máximo respeto" para su hijo ante los complicados y convulsos momentos por los que estaban pasando. Días después, el actor volvía a hablar a través de su entorno y aseguraba que sentía mucho el "fallecimiento" de Edwin Arrieta. Más tarde, se hacía público que el hijo de Sancho Gracia se había puesto en contacto con Darling, la hermana del médico colombiano, para expresarle sus disculpas. "Lamento mucho lo sucedido con tu hermano. Pienso que tuvo que haber tenido un trastorno. Disculpa, somos dos familias destruidas, Lo siento. No sé que ha podido pasar por la cabeza de Daniel. Disculpa, estamos muy confundidos con todo esto que está pasando", escribió.