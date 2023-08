El actor Rodolfo Sancho se enfrenta a la situación más dura que puede vivir un padre. Ayer recibió la noticia de que su hijo era el principal sospechoso de un asesinato en Tailandia. Y no solo eso. La policía le dijo que su hijo, había desmembrado el cuerpo del cirujano plástico colombiano, Edwin Arrieta (44 años). Ante la alarmante noticia, Rodolfo Sancho no dudó en viajar a Bangkok (Tailandia) para apoyar a su hijo frente a las incertidumbres del sistema judicial tailandés. Y todo apunta a que marchó acompañado con uno de los mejores abogados penalistas en cuestiones de derecho internacional. Pero no es la única persona que ha sufrido un shock emocional, la madre de Daniel, Silvia Bronchalo, también está muy afectada por la situación que vive su hijo. ¿Quién es Silvia Bronchalo?

De entrada, es una persona muy discreta. Prueba de ello, es que no ha publicado nada de su vida en las redes sociales. Silvia y Rodolfo se conocieron, cuando eran muy jóvenes, en una escuela de interpretación. Ambos tenían el sueño de hacerse un hueco en el mundo del cine y del teatro. Rodolfo lo tenía algo más fácil, su padre era Sancho Gracia, uno de los actores más famosos de los años 70 y 80 en España gracias a su papel de Curro Jiménez en la pequeña pantalla. Silvia, sin embargo, no contaba con el mismo legado familiar en el mundo artístico y sus inicios fueron difíciles.

El caso es que con tan solo 18 años, la pareja inició un romance que rápidamente dio fruto; Silvia quedó embarazada y, con 19 años, nació un varón al que llamaron Daniel. La llegada del pequeño supuso un giro en la vida de la pareja. Sancho Gracia, al conocer la noticia del embarazo, le aconsejó a su hijo asumir sus responsabilidades. Y Rodolfo, quien hasta ese momento se describía como algo rebelde, maduró de inmediato, convirtiéndose en un padre dedicado y un compañero muy pendiente de Silvia. Después la pareja se separó, pero siguen manteniendo una buena relación. Más de una vez han dicho que se llevan muy bien y jamás han vertido críticas, el uno del otro, en público.

Trabaja en el sector de los seguros

La trayectoria profesional de Rodolfo Sancho, poco a poco, empezó a despegar y con 21 años logró un papel en la serie 'Al salir de clase'. Por otro lado, Silvia decidió alejarse de la actuación y encontró su camino profesional en el sector de las aseguradoras. Ella ahora trabaja como gestora de patrimonios, tal y como explicó en la web de la cadena de restaurante Lamucca. No sabemos si Silvia se ha enterado del presunto crimen de su hijo por los medios o quizá ha sido el mismo Rodolfo Sancho el encargado de decírselo. Lo cierto es que cuando la policía concedió la posibilidad de que Daniel hiciera una llamada a España, el chico no dudó en llamar primero a su padre. Esto podría demostrar que con su madre no tiene un vínculo tan estrecho, sobre todo ahora, que se encuentra en una situación de gravedad extrema.