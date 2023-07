Así es Roberto, el discreto marido de Jesús Vázquez que escribió una carta al Rey Juan Carlos para pedirle ayuda

Jesús Vázquez regresa este domingo, 9 de julio, por todo lo alto a Telecinco gracias a la vuelta de '¡Allá tú!'. El presentador vuelve a la pequeña pantalla después de un tiempo centrado en sus otros proyectos profesionales y en su pareja, Roberto Cortés. El gallego y el extremeño comparten una bonita historia de amor desde hace más de 20 años, cuando sus caminos se cruzaron. El ingeniero, que prefiere llevar una vida discreta, alejada del foco mediático, se ha convertido en el gran apoyo del maestro de ceremonias.

Se conocieron junio de 2021, durante las fiestas del Orgullo, y lo suyo fue amor a primera vista. Desde entonces, Jesús Vázquez y Roberto no se han separado y forman una de las parejas más consolidadas de la crónica social. Aunque el extremeño prefiere estar en un discreto segundo plano y dejar que el foco lo acapare el gallego. Él es ingeniero industrial y cuando estaban juntos decidió estudiar otra ingeniería en Organización Industrial para organizar sus vidas.

Roberto Cortés siempre ha tenido muy claro cómo tenía que ser su futuro y es por ello que no dudó en escribirle una carta al Rey Juan Carlos para pedirle ayuda. En concreto, cuando era pequeño, al marido de Jesús Vázquez le denegaron una beca para estudiar y tomó la iniciativa de mandarle una misiva al monarca para ver si la decisión se podía revocar. "Soy un niño de este pueblo, he estudiado como el que mas, mis padres me animan a que siga estudiando, a ver si usted puede hacer algo", rezaba la carta que Casa Real contestó haciendo que le concedieran la beca.

Jesús Vázquez luchó mucho por casarse con Roberto

Jesús Vázquez ha relatado en numerosas ocasiones que fue Roberto quien le sedujo a él nada más conocerse. Era el tipo de chico que le gustaba y fue un amigo en común quien intercedió para que ambos se conocieran. El presentador quiso invitarle a tomar una copa, pero el ingeniero le rechazó. No se acabó ahí la cosa porque el gallego siguió insistiendo. La pareja fue una de las primeras en celebrar su boda en nuestro país. "El 3 de noviembre de 2005 nos casamos. Fue un día maravilloso en el que sellamos nuestro compromiso de vida y sentimos el enorme orgullo de pertenecer a un país que había logrado la igualdad de todos sus ciudadanos", comentó el presentador de '¡Allá tú!' hace un tiempo durante su paso por 'Mi casa es la tuya'.

De manera reciente, Jesús Vázquez compartía una antigua imagen junto a su marido por el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ y lanzaba una importante reflexión. "El ascenso de la ultra derecha, su discurso de odio, y las oleadas de diferentes extremismos religiosos, amenazan más que nunca a nuestras democracias. Las conquistas en igualdad, libertad y derechos para todos deben ser innegociables. No podemos permitir que nos roben lo que tanto ha costado conseguir. Y no vamos a hacerlo. Ni un paso atrás. No tenemos miedo", aseguraba.