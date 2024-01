Así es la relación entre Juan Ortega y Carmen Otte un mes después de dejarla plantada en el altar

Ha pasado más de un mes desde que Juan Ortega protagonizase la 'espantá' más sonada del año. El torero dejó plantada a su novia, Carmen Otte, en el altar horas antes de darse el esperado 'sí, quiero' en Jerez de la Frontera. Mucho se ha dicho y escrito sobre esta inesperada pero ahora famosa pareja: que si se habían reconciliado, que si el diestro había huido de España, que si su relación estaba rota desde hacía tiempo... La pareja ha mantenido un perfil bajo durante las Navidades, hasta ahora. Sabemos el paradero de la pareja y cómo es su relación en la actualidad.

Juan Ortega y Carmen Otte han pasado las Navidades separados

Las últimas informaciones que se conocían acerca de la ubicación del torero era que se encontraba en Sevilla, protegido por su familia y amigos. Juan Ortega quería alejarse de todo y de todos para no tener que enfrentarse al revuelo mediático que había causado su plantón. Sin embargo, el diestro ha estado en diferentes sitios estas Navidades. Según ha contado Leticia Requejo en 'Tarde AR', primero pasó unos días en Portugal con un amigo suyo en el campo, pero después ha regresado a Córdoba con su familia, el mejor antídoto para calmar las aguas después de la polémica. Por su parte, su ex novia ha hecho lo propio con la suya y ha pasado las fiestas en Jerez de la Frontera.

"Han sido unas Navidades complicadas", ha desvelado la periodista, que ha podido hablar con el entorno más cercano de la ex pareja. Estas iban a ser las primeras Navidades que iban a pasar como marido y mujer, por lo que han debido de ser unas semanas complicadas para la cardióloga. Aunque geográficamente no han estado demasiado separados, sí lo están en sentimiento. "Durante este mes y las Navidades no ha habido ningún tipo de contacto", ha desvelado la periodista, que también ha podido asegurar que "siguen separados. Hacen vida totalmente por separado".

Cada uno hace vida por separado: "La reconciliación es completamente inviable"

Por lo tanto, la reconciliación es lo que menos se plantean ahora mismo. Al parecer, ninguno querría saber nada del otro, ni tan siquiera retomar el contacto de manera cordial. "La reconciliación es completamente inviable, porque Carmen no está por la labor y Juan tampoco", ha contado Requejo. Por parte de la joven, quiere retomar su vida cotidiana sin que este altercado le afecte más de lo necesario. En cuanto al diestro, está centrado en su labor en los ruedos. De hecho, será el próximo sábado 3 de febrero cuando volvamos a ver al torero. Tiene una cita en la localidad mexicana de León de Los Aldama donde está prevista una corrida con motivo de la Feria de la Luz. Este será su primer festejo tras la popularidad cosechada por su mediático plantón antes de su boda.