Así es realmente el pelo de Alejandra Rubio sin tinte ni trucos

La hija de Terelu Campos ha querido mostrar su pelo natural con sus seguidores y no ha dudado en abrir una encuesta para saber cómo estaba mejor: ¿pelo largo rizado o negro liso? Sus fans no han dudado en mostrarse de lo más sinceros.

Alejandra Rubio cumplió la mayoría de edad con un look muy peculiar. La hija de Terelu Campos se ha decantado siempre por llevar el pelo muy liso con un tinte muy oscuro. Pero la joven no siempre ha tenido la misma imagen. De hecho, ha querido compartir con sus más de 136.000 seguidores cómo era su pelo antes de someterse a numerosos trucos.

Pelo ondulado, castaña con mechas cobrizas en las raíces de su larga melena. Este es el aspecto que tenía antes Alejandra Rubio, hasta que decidió dar un giro radical y lucir la melena más corta, flequillo abierto y un negro oscuro. Ella ha querido saber la opinión de sus seguidores haciendo una encuesta.

“Muchxs me preguntáis cuál es el color y forma de mi pelo natural. Aquí os dejo una foto de hace 2 años 😱 ¿Cómo os gusta más? ¿Antes o ahora?”, ha escrito junto a la imagen, abriendo turno de respuestas.

En la imagen podemos apreciar también que su estilo era muy diferente al que tiene ahora. La hija de Terelu Campos es muy de llevar ropa oscura, que va muy en conjunto con el color de su pelo. Sin embargo, hace unos años lucía ropa muchísimo más colorida e incluso, con el brilli-brilli.

Muchos de sus seguidores se han atrevido a contestar sin miedo. La mayoría de los comentarios le han hecho saber que preferían verla natural: “Para mí antes estabas mucho más guapa”, “Natural”, “Mucho mejor con el pelo rizado”, “A mí me gusta más hace 2 años, más natural”, han confesado algunos de sus fans.

A pesar de la clara opinión de muchos, hay alguna que otra seguidora que da su opinión, pero entiende que ese sea su estilo: “Lo de ir toda de negro entonces no viene de siempre? Me gusta mucho cómo estabas antes, pero ahora has sacado a tú yo verdadero y me gusta mucho tu pelo, tu look y tu personalidad”.

