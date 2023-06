Dentro de apenas unas horas, Sandra Barneda afrontará uno de los mayores retos profesionales de su carrera en televisión. Este lunes 26 de junio - a las 16:45 h.- se pondrá al frente de 'Así es la vida', un magacín de entretenimiento y de temas actuales con el que promete tener a la audiencia sin levantarse del sillón este verano. A sus 47 años, la periodista toma el testigo de 'Sálvame', que echó el 'cierre' el pasado 23 de junio después de 14 años de emisión. Lo hace respaldada por Telecinco, que ha depositado su confianza en ella. Pero a la catalana no solo la arropa la cadena en la que trabaja: también cuenta con el apoyo incondicional de su novia, Pascalle Paerel, con la que mantiene una discreta relación sentimental. En este artículo te contamos más detalles sobre la mujer que ha conquistado el corazón de unos de los rostros más conocidos -y queridos- de Mediaset.

Cabe recordar que Sandra Barneda anunció su separación de Nagore Robles en febrero de 2022. Seis años duró su noviazgo, que no estuvo exento de idas y venidas. Tras la ruptura definitiva, ambas se centraron en sus respectivas carreras. Lo que no imaginaba la escritora y presentadora es que en su camino se iba a encontrar a alguien capaz de ilusionarla de nuevo. La mujer en cuestión es Pascalle Paerel, de la que apenas ha hablado. Se sabe de ella que es bailarina y empresaria.

En la actualidad trabaja como bailarina en el Ballet Nacional de Holanda, considerada una de las compañías más prestigiosas del mundo. Asimismo, compagina su carrera en la danza con un proyecto empresarial con sello propio. Dirige The fashion composers, una agencia de modelos con sede en Ámsterdam especializada en danza. Según reza la web del negocio, "es líder en bailarines de élite y directores de movimiento".

Fue en octubre del 2022 cuando las dos fueron fotografiadas andando por Madrid, en actitud afectuosa y en compañía del perro de Barneda. Paerell, de 32 años, es quince años más joven que la comunicadora. Y aunque no suelen dejarse ver en público, sabemos que a finales del pasado mes de mayo estuvieron juntas en la República Dominicana, donde Barneda grabó la nueva entrega de 'La isla de las tentaciones'. En las redes sociales de la holandesa pudimos ver algunas instantáneas de su estancia en el país caribeño. No publicaron ninguna foto juntas, pero el tiempo que coincidieron en la isla no se separaron.

Pascalle, al igual que Sandra Barneda, procura tener un perfil bajo. Sus perfil en Instagram está abierto, pero solo tiene poco más de 5.800 seguidores... y casi todos ellos tienen que ver con su red de amigos y su ámbito profesional. Uno, por cierto, en el que se desenvuelve de maravilla. Gracias a su faceta como directora de agencia de modelos ha logrado participar en portadas de cabeceras tan conocidas como 'Elle', 'Vogue' o 'Harper's Bazaar'. Incluso ha hecho campañas publicitarias con Zalando, una de las plataformas de venta online especializada en venta de calzado y posicionada como una de las mayores de Europa.

Desde la discreción y en un segundo plano, Pascalle hace feliz a Sandra Barneda, a la que le esperan dos meses -julio y agosto- cargados de trabajo. "Este verano no voy a pisar la playa, pero las recorreré todas, porque 'Así es la vida', tu nueva cita diaria en la que el corazón, la actualidad y las entrevistas más divertidas harán que pases un verano inolvidable", ha explicado en sus redes sociales. Le toca trabajar, sí, pero bien acompañada tanto en el trabajo como en su corazón.