Así es Miguel Sánchez Encinas, el médico de quien se separa Chenoa

Miguel Sánchez Encinas y Chenoa han disfrutado juntos de una relación de cuatro años. De hecho, la pareja se casó en Mallorca el 20 de agosto de 2022 en una boda que mucho calificaron de 'cuento de hadas'. Pero según ha señalado el programa 'Fiesta' la pareja ha roto su compromiso. En este momento, todavía ninguno de los dos protagonistas a confirmado ni desmentido nada.

Miguel Sánchez tiene dos hijas, Alba y Sofía

Chenoa es una figura pública con más de 20 años en el mundo de la televisión, pero el caso de Miguel Sánchez es distinto. Siempre ha mantenido un perfil muy discreto y su vida, el quién es él, suscita interés público. Se trata de un médico especializado en urología que trabaja en la Clínica Ruber Internacional de Madrid. También es jefe de servicio de urología en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos y da clases de medicina como profesor asociado en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y estudios de cirugía robótica en el Institut Mutualiste Montsouris de París.

En lo que se refiere a su vida privada, es padre de dos hijas que se llaman Alba y Sofía. Alba, la mayor, fue testigo de la boda de su padre con Chenoa, mientras que Sofía fue la encargada de llevar las alianzas. En su tiempo libre, Miguel es un apasionado del deporte, algo que se refleja en sus redes sociales, y es un ferviente seguidor del Atlético de Madrid.

Miguel se puse de rodillas con el anillo en la mano

En el programa 'el Show de Bertín', Chenoa definió a Miguel Sánchez como una persona reservada "muy tranquila, respetuosa y con una conversación fantástica. Somos tranquilos a la hora de estar en casa. Me gusta escuchar la radio o leer un libro. Soy una tía muy tranquila. Somos buenos compañeros".

Tiempo después, la cantante y presentadora recordaba su pedida de mano. Algo que sucedió de una manera tan maravillosa como atropellada en lo alto de un paraje muy bonito. "Yo no quería subir porque llevaba cinco horas andando y cuando llegamos me dice: 'venga que te hago otra foto'. Cuando se quiso dar cuenta, el médico estaba de rodillas con el anillo en la mano. Chenoa se quedó incrédula. No daba crédito al momento que estaba viviendo, sobre todo, como ella asegura, "llevaba unos pelos de loca y sudaba debido al calor sofocante". Pero su alegría era incontenible. De eso hace tan solo año y medio. En 'Fiesta' aseguran que además del problema de la convivencia, existe la posibilidad de que haya terceras personas de por medio.