Así es la precaria cárcel de Surah Tanit, el destino final de Daniel Sancho

A la familia de Daniel Sancho le preocupaba enormemente que cumpliera condena en el centro penitenciario Bang Kwang. Se trata de la cárcel conocida como 'Bangkok Hilton', donde no solo sus presos están hacinados, sino donde además portan grilletes en sus pies durante varios meses. Allí están destinados en su mayoría los condenados a pena de muerte, pero algo ha cambiado. En el proceso de selección de cárceles se han detenido en otra opción distinta y menos dura que la anteriormente mencionada. Hablamos de Surah Tanit, un lugar menos severo, pero que inevitablemente no se podría comparar con las cárceles españolas. Es una prisión provincial, lo que hace que no se asemeje en ciertas cuestiones a otra de alta seguridad.

Daniel Sancho y su destino final si es condenado

Esta es la opción planteada por la Embajada Española, un lugar en el que hay problemas de drogas y donde ha habido posesión de armas, pero donde Daniel Sancho podría tener mejores condiciones. Recordemos que en Bangkok Hilton tendría que "comer caldos malolientes, en el suelo y dormir sobre una manta", no siendo esto lo único que le acompañaría en su día a día. Más relajados porque no pise esa cárcel, siguen siendo conscientes de que en el sistema carcelario tailandés tendrá que lidiar con situaciones complicadas.

Actualmente el joven de 29 años estaría en una zona de aislamiento de prisión, en concreto, de la cárcel de Koh Samui, ubicación que en las últimas horas se ponía en duda. Allí estaría siendo vigilado por el personal para que no se autolesionara y puedan velar por su bienestar, ya que no quieren que la investigación se entorpezca. A pesar de que su madre dijo que se encontraba bien, poco después las autoridades desvelaron todo lo contrario. Aseguraron que estaba "deprimido", por lo que decidieron tomar medidas drásticas que evitaran males mayores.

Daniel Sancho trata de refugiarse en el deporte y en el Yoga para tratar de sobrellevar su nueva vida, a la cual le está costando hacerse a la idea. Durante su estancia en prisión se han descubierto detalles como el dibujo que hizo para explicar cómo había desmembrado a Edwin Arrieta, la primera autopsia del cirujano colombiano o cómo había recibido él las conclusiones de los forenses. Al parecer, el hijo de Rodolfo Sancho estaba en estado de shock.

Por el momento, su familia y sus representantes legales están centrados en su estrategia legal, la cual tendrán que desplegar entre tres y seis meses, las fechas que se barajan para el comienzo del juicio. Será entonces cuando se descubra cuál es la condena a la que se enfrentará por la muerte de Edwin Arrieta, de quien él se ha declarado el asesino confeso. Ha revelado qué sucedió antes, durante y tras su fallecimiento, siendo en las horas posteriores de los hechos cuando se personó en la comisaria para denunciar la desaparición del colombiano. Instado por la hermana de Edwin, acudió a las autoridades para decir que desde hacía días nada sabía de él, sin embargo, varias heridas en su cuerpo y una declaración poco consistente hicieron saltar las alarmas.