Así es la nueva vida de Olga Moreno junto a Agustín Etienne en Madrid

Olga Moreno sigue dando mucho que hablar tras la entrevista que ha ofrecido a SEMANA tras meses alejada de la vida pública. En ella ha hablado sobre aspectos que han cambiado en su día a día, como el inicio de los trámites de divorcio de Antonio David Flores y el cierre de su tienda en Málaga. Pero hay un declaración sobre el buen momento que atraviesa que ha dejado a todos impactados: "Ya puedo decir que esto con un hombre que me respecta y me da mi sitio".

Porque sí, la sevillana está viviendo una de las épocas más dulces de su vida y su felicidad tiene nombre y apellidos. Está a punto de cumplir un año de relación junto a Agustín Etienne y hace balance de todo lo que han vivido. Su relación va viento en popa y no han dudado en dar el paso de irse a vivir juntos a Madrid. Pero tienen los meses programados para pasar ella también algunos días en Málaga, donde vive su hija. "Estamos 15 días juntos en Madrid y yo luego 15 días en Málaga con mi niña", desvela en SEMANA.

La vida entre la capital y Málaga por ahora es llevadera: "Cuesta trabajo el salir de tu casa, el moverte, el volver a Madrid... pero de momento, lo llevo bien. Se me hace duro el separarme de mi gente, de mis seres queridos, pero bueno, como estamos una semanita sí y otra no, lo voy llevando", reconoce.

Ha desvelado cómo es su vida en Madrid junto a Agustín

Olga Moreno ha encontrado también la calma en Madrid, donde antes solo venía por trabajo. Y mucha culpa de eso la tiene su chico, con el que la convivencia está siendo buena: "Con él es todo muy fácil, es una persona muy respetuosa y tremendamente ordenada", dice entre risas. Y es Olga no termina de llevar muy bien que sea "demasiado ordenado".

Pero le compensa. Olga está enamorada y esa obsesión de Agustín por el orden no le produce rechazo: "Para mí no difícil, al contrario. Pero además, ten en cuenta que yo lo conocía desde hacía años". No osbtante, la sevillana está feliz por todo lo que le aporta el representante de famosos: "Me respeta, me da mi sitio, todo le parece bien, somos muy parecidos, nos gustan las mismas cosas... Me transmite tranquilidad".

Desaparecida para encontrar paz

Olga Moreno ha querido estar meses alejada de la vida público "para conseguir la paz y la tranquilidad de la que disfruto ahora". Han sido meses para estar en calma, pero asegura que echa de menos la televisión. Sin embargo, ha conseguido afianzar su relación con el representante de famosos, del que habla maravillas en el nuevo número de SEMANA, que está a la venta desde este pasado miércoles. Porque la relación va viento en popa. Agustín Etienne ya ha entrado en la familia de Olga Moreno y según las palabras de ella, ha encajado muy bien: "A mis hermanas y a mis padres les gusta mucho Agustín. Ha encajado muy bien en mi mundo y con mi gente", reconoce. Sin embargo, ella no conoce a sus suegros, porque estos viven en Argentina.

