Así es la casa en la que vive Isabelle Junot, foto a foto

Isabelle Junot está viviendo una de las etapas más increíbles de su vida. Hace unas semanas anunció que estaba embarazada por primera vez, fruto de su relación con Álvaro Falcó. La pareja no puede estar más feliz, porque van a recibir a su primer hijo en un espectacular piso en Madrid, muy cerca del parque El Retiro. Se fueron a vivir aquí apenas unas semanas antes de su boda, que se celebró en abril de 2022 en Plasencia.

Aunque son muy dados a mantener en un discreto segundo plano su vida personal, Isabelle es muy de pasar tiempo en casa. El hecho de que sea muy activa en las redes sociales (cuenta con más de 120.000 seguidores en Instagram) no le impide mostrar cómo es su día a día en su nuevo hogar. Gracias a esto hemos podido ver algunas de las estancias de su piso, que tiene como característica principal ser muy luminoso.

La que fuera participante de 'MasterChef Celebrity' está feliz en su nuevo hogar

Las estancias son espaciosas y tienen grandes ventanales. El salón es el lugar que más ha fotografiado y se puede ver que es amplio y que está decorado con sumo cuidado. Estanterías de madera de roble claro, que contrasta a la perfección con las paredes pintadas en tono claro. La tapicería que han elegido para el sofá es clara, pero han querido darle un toque a la estancia con dos sillones de diseño en color rojo. El comedor está justo al lado y cuenta con una mesa con capacidad para ocho comensales. Llama la atención la lámpara de techo que han elegido para esta zona. Se trata de un diseño de lo más original.

Esta zona común cuenta también con una mesa de escritorio para trabajar en el ordenador. La silla que han elegido para esta zona de trabajo es la misma que tienen en la mesa del comedor. De esta forma, Isabelle y Álvaro no rompían con la monotonía que preside en su mayoría en esta zona de la casa.

Un salón espectacular con ventanales muy luminosos

Se despidieron del antiguo piso el 8 de marzo de 2022 con algunas fotos en las que posaban en diferentes estancia del piso: "Adiós. Mudanza tres semanas antes de nuestra boda decían. Será divertido decían", escribió divertida Isabelle. Después llegó su boda, en la que por supuesto estuvo presente Tamara Falcó. Ahora están a la espera de su primer hijo, una etapa que están disfrutando al máximo. "Y pensaba que este año no podía ser más mágico!!! 🙏🏼🧸🧺 Happy new year from me and my micro bellyyy 🦦🎉", anunciaba el pasado 31 de diciembre, coincidiendo con el final de un año que para ella ha sido increíble. A continuación, os mostramos las imágenes de la espectacular casa en la que criarán a su bebé.