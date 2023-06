Así es la casa en la que han encontrado muerta Mari Carmen y sus muñecos en Tenerife

El mundo del espectáculo está de luto. La ventrílocua más famosa de España, María del Carmen Martínez-Villaseñor, más conocida como 'Mari Carmen y sus muñecos', fallecía este jueves 15 de mayo en su vivienda de Tenerife a los 80 años tras un desafortunado accidente. Como citan fuentes cercanas a SEMANA, todo se deriva de "una caída accidental por las escaleras". Su cuerpo se encontró en las inmediaciones de este lugar tan importante para ella.

"Ha sido como retornar al paraíso perdido", recordó en una de sus últimas entrevistas para El Día. Mudarse hasta Puerto de la Cruz, caracterizado por sus playas de arena volcánica oscura, fue una de las mejores decisiones que sintió tomar. El mayor tiempo lo pasó en el jardín de la casa, donde consiguió crear su pequeño oasis. Un lugar en el que conviven en perfecta armonía una piscina de agua salada con un jacuzzi. Todo rodeado de otras de sus grandes pasiones: las flores.

Puerto de la Cruz, el lugar de la residencia de Mari Carmen

A todo este espacio exterior que formaba parte de su vivienda en Puerto de la Cruz, zona al norte de la isla y a la que se mudó hace unos años, le dedicó numerosas palabras de admiración 'Mari Carmen y sus muñecos'. Esta casa le permitió cumplir a la artista más de un deseo. Después de todo, contaba con un huerto propio, con platanero y con un cerezo inclusive. Está completamente rodeada de flores, haciendo del entorno algo singular. Siempre que cocinaba y le hacía falta algo, era feliz pudiendo salir al exterior y surtirse de lo necesario: lechugas, perejil, tomates... "Nunca arranco nada para que no sufran las plantas, que están vivas. Y además les pido permiso.

Todos los días me paseo por este jardín y saludo a mis plantitas", reconocía en la citada entrevista. "Esto es como el Edén, incluso en las circunstancias", recordó de lo especial que era Tenerife y su vivienda para Mari Carmen. Un lugar esencial en la época del Coronavirus. La vivienda está en una zona de Tenerife que ofrece toda la tranquilidad que siempre buscó. Y todo teniendo en mente que los primeros recuerdos atesorados no fueron los mejores: "Cuando me mudé fue un follón, venir con el coche y todas las cosas en el barco. Cuando encontré esta casita, bautizamos esta aventura de mudarme". Puerto de la Cruz le ofreció lo que necesitaba: "Diría que hay muchos baches en algunas calles. El día que me iba a mi nueva casa en un taxi le pedí que parara. Me bajé y saludé a un bache".

Mari Carmen, toda una vida dedicada a la comedia y sus muñecos

María del Carmen Martínez-Villaseñor nació en Cuenca en 1943. La televisión fue el lugar en el que consiguió ser conocida gracias a sus apariciones con muñecos de guiñol como Rogelia, Daisy, Nícol y Rodolfo. 'Noche de sábado' fue el programa que, de hecho, le dio ese reconocimiento y la primera aparición pública en 1967. El cine llegaría años después con 'La graduada' de Mariano Ozores. '¡Señoras y señores!" (1974-1975), 'Aplauso' (1979-1980) o 'Humor cinco estrellas' (1991-1992) son solo algunos de los títulos que atesora en su trayectoria. Las composiciones musicales que realizaba con sus muñecos también le dieron grandes éxitos. Una de las últimas veces que Mari Carmen apareció en televisión fue el pasado mes de abril en Telecinco dando una pequeña entrevista. La ventrílocua siempre fue muy discreta en cuanto a su intimidad, y de su vida privada poco se conocía. En 1980 se casó con Manuel Almazor, con el que tuvo un hijo.