Así es José Lucena, el novio músico de Clara Lago que la animó a presentar los Goya

Todo está listo para la 37ª edición de los Premios Goya. La gala más importante del cine español lo tiene todo para ser una edición histórica y Antonio de la Torre y Clara Lago serán los perfectos maestros de ceremonias. La actriz madrileña dudó en un primer momento a la hora de aceptar la tarea de presentar los galardones, pero fue José Lucena, su pareja, quien le animó a hacerlo. Los caminos de ambos se cruzaron hace dos años y desde entonces viven en una auténtica luna de miel.

Clara Lago dudó a la hora de aceptar la invitación de la Academia a presentar los Premios Goya. A pesar de su ilusión por hacerlo, el miedo la invadió y llegó a pensar que no tenía que hacerlo. Fue José Lucena quien le animó a que diera el paso y se tirase a la piscina. "Voy a confesar que dudé mucho cuando me lo propusieron. Afortunadamente (o eso espero), José Lucena andaba cerca para darme de mi propia medicina: '¿No eres tú la que siempre habla de que hay dos energías, el amor y el miedo? Pues conecta con el amor, y desde ahí decide. No decidas por miedo al qué dirán'", le dijo entonces. Y así lo hizo prometiendo estar a la alturas de todas las expectativas y disfrutar de la mágica noche del cine español.

Sus caminos se unieron hace dos años y desde entonces su relación está más que consolidada. José Lucena es actor, músico y empresario, pues es socio y fundador de varios locales de hostelería en Madrid. En sus redes sociales el joven postea tanto imágenes profesionales como de su vida más íntima, en donde aparece con Clara Lago y no duda en gritarle a los cuatro vientos lo enamorado que está."Incluso en el día de tu cumpleaños sigues siendo tú el regalo. Gracias por tanto, tol rato. Feliz vuelta al sol, José Lucena. Te quiero de Buenos Aires a Madrid, ida y vuelta", "Lo guapa que eres, la luz que tienes", son solo algunos de los mensajes que se suelen intercambiar en sus respectivas redes sociales. Nacido en Córdoba, José ha participado en diferentes producciones de teatro y ha tenido relaciones con otros rostros conocidos como es el caso de Andrea Molina, hija de Lydia Bosch y Micky Molina.

José Lucena, un hombre polifacético

José Lucena también comparte profesión con Clara Lago. El cordobés ha interpretado varios papeles en más de veinte cortometrajes, obras de teatro, series web y en la película 'Clara no es un nombre de mujer'. Cantante y compositor, el joven tiene en el mercado un disco titulado 'Tanta agua'. También ha fundado una tienda con productos eco y comercio justo.