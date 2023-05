Así es el vídeo con el que Tamara Falcó e Íñigo Onieva invitan a su boda

Tamara Falcó e Íñigo Onieva ya reparten las invitaciones para su boda dentro de dos meses. Todos los preparativos están en marcha, incluida la búsqueda de un nuevo vestido para la novia tras la cancelación de su primera idea, y los invitados van descubriendo nuevos detalles. Querían darle un toque especial a la invitación, no ser tan tradicionales, y por ello crearon una página web. Allí irán actualizando según se acerque la fecha y ya tienen en ella un vídeo muy particular invitando a todos.

Los invitados, a través de un código QR y unas claves de acceso únicas, pueden entrar a esta página y observar todo lo que esté colgado como en 'Sálvame' muestran. En ella ya está, por ejemplo, este mencionado clip que les avisa de que reserven el día, el 8 de julio. Como puedes ver en las imágenes que te ofrecemos en esta noticia, el palacio de El Rincón es el protagonista de las imágenes. Las puertas de este lugar en Aldea del Fresno (Madrid) se abren para dar la bienvenida al camino, en plena naturaleza, que da acceso a la finca.

Después ya es el propio palacio entre la luz del sol el que aparece y se roba la atención. Mientras esto sucede, se sobrepone el conocido como "save the date" o reserva de fecha y cierran con una firma virtual con el nombre de ambos novios, "Tamara e Íñigo". Esta propiedad es la escogida por la Marquesa de Griñón para celebrar este sonado enlace, toda una impresionante fortaleza del siglo XIX en una parcela de 123 hectáreas.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva diseñan una "invitación web" con lista de bodas incluida

La web con la que la hija de Isabel Preysler y el empresario sorprenderán a sus invitados lleva planificada más de tres meses. En febrero de este mismo año en su aparición en 'El Hormiguero' ya hablaba la Marquesa de Griñón de ella y de la implicación de su pareja en todo el proceso. "Si vamos a montar una página web, él monta una web paralela, se la da a los que nos lo van a hacer y les dice lo que quiere", reconocía sobre su prometido. No entendía el hecho de que ya habían encontrado a alguien que la hiciera y que él estuviera tan pendiente. "Yo le digo, ¿entonces para qué les contratamos? Porque si ya lo sabes y tienes la plataforma... Él me dice que es importante", revela. Al final parece que todos se pusieron de acuerdo y que ese proyecto digital ya es toda una realidad. Ya se filtra incluso todo ese contenido personalizado ideado a conjunto.

Entre todos esos contenidos también ha aparecido una lista de bodas llena de sugerencias necesarias para su vida en la casa de Puerta de Hierro. Lo más sorprendente de todo es el "regalo ficticio" que incluyen en ella, como señalaron en 'El programa de Ana Rosa. Este opción se activa si no quieres regalar nada de lo de la lista y prefieren sus invitados una aportación económica. Esta "cantidad mínima" que habrían exigido se situaría en los 150 euros. Una aportación no obligatoria y solo disponible si no están convencidos de aportar algo más material. Lo que ya tienen asegurado y que próximamente compartan a través de esta web es que el chef Eneko Atxa les elaborará el menú. Los novios ya han estado en el restaurante de este en el País Vasco y degustaron con la mejor compañía alguno de los suculentos platos que ofrece en su servicio habitual.