Así es el piso junto a El Retiro en el que se refugia Gabriel Guillén

La vida de Gabriela Guillén daba un giro de timón al enterarse de que será madre junto a Bertín Osborne. Una noticia que saltaba a los medios recientemente y tras la que la joven de 36 años ha acaparado todas las miradas. Centrada en su rutina, ha sido vista entrando en su vivienda en numerosas ocasiones, aunque no siempre ha querido hablar frente a las cámaras. De hecho, a comienzos de esta semana prefería dar un paso atrás y optaba por no hacer declaraciones al llegar a su portal. Pero, ¿dónde vive la que ha sido pareja de Bertín hasta hace muy poco? Según ha podido saber SEMANA Gabriela tiene un piso alquilado a tan solo 15 minutos andando del conocido Parque del Retiro en Madrid y muy cerca de Fuente del Berro, lo que deja ver que está instalada en una excelente zona.

La casa de Gabriela Guillén está muy cerca de su trabajo

Vivir a tan poco de un remanso verde del centro de Madrid en el que hay plantados más de 15.000 árboles evidencia que el apartamento de Gabriela está situado en una zona privilegiada. El barrio que ella frecuenta está muy cotizado, aunque lo verdaderamente importante para ella fue la comodidad. La casa está muy cerca de su negocio, un centro estético en el que ella ejerce como directora y en el que ella intenta implicarse al máximo. Precisamente por este motivo la ex de Bertín Osborne escogió una vivienda que no estuviera lejos de su 'oficina' y que no le obligara a pasar más tiempo del debido en transporte público. Dicho y hecho. Lo alquiló y, al menos por el momento, no tiene intención de mudarse.

Es habitual ver a Gabriela por su barrio, visitar comercios y saludar a los vecinos, detalles que demuestran que se comportan con absoluta normalidad. Aunque ella todavía no ha dado datos del interior de su piso, en la zona en la que ella vive la media es de 85 metros, espacio suficiente para Gabriela y también para su futuro hijo. Quién sabe si en el futuro cambiará de opinión e incluso de barrio, ideas que todavía no ha puesto sobre la mesa y mucho menos ha ejecutado. Quizás si ella y Bertín se dieran una nueva oportunidad podría cambiar de residencia y mudarse junto a él para que viviera de cerca todo lo que tenga que ver con el bebé que viene en camino.

Gabriela ha elegido una de las vías más largas de Madrid, pero ha logrado adaptarse al bullicio y ruido de la zona. No es tarea fácil, no obstante, su espíritu viajero ha logrado que su capacidad de adaptación sea máxima. Ha vivido en diferentes puntos del mapa como Paraguay, donde nació y vivió con su familia, o en España, donde tiene una empresa propia con visión de futuro, lo que le ha abierto la mente y ayudado a no parar quieta. Aunque no es dada a grandes lujos, lo cierto es que puede presumir de que gracias a su trabajo tiene una economía saneada, dato importante y que le ayudará a vivir de forma relajada, aunque el cantante de rancheras también ponga de su parte "para que no falte de nada a su hijo", tal y como él mismo ha dicho.

Gabriela Guillén se convertía en la absoluta protagonista de la crónica social al descubrirse que estaba esperando su primer hijo, el sexto en cambio para Bertín. Un cambio de 180 grados que le ha hecho muy feliz, aunque la primera impresión "fuera un shock absoluto".