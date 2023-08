Así es 'Bangkok Hilton', la cárcel tailandesa a la que podría ir Daniel Sancho: con grilletes de 4 kilos y una comida al día

El abogado de Daniel Sancho quiere evitar a toda costa que su cliente ingrese en la infernal cárcel 'Bangkok Hilton'. Ahora está en prisión provisional y a la espera de juicio por el crimen de Edwin Arrieta, el cual habría reconocido ante las autoridades tailandesas, sin embargo, no será su lugar definitivo. Aunque en este momento está en la cárcel de Koh Samui -donde permanecerá los próximos 4 meses-, si fuera condenado por asesinato sería trasladado. Todo apunta a que un lugar llamado por sus presos como "el gran tigre", pues se dice que "devora presos". Este apodo deja ver la crudeza que podría esperar al hijo de Rodolfo Sancho si es destinado allí próximamente, una situación que todos los que le rodean quieren sortear. Y es que, además de ser de máxima seguridad, dobla su población carcelaria y sus condiciones sanitarias son pésimas.

Daniel Sancho podría terminar en una de las cárceles más peligrosas del mundo

Los diferentes escenarios que se presentan para Daniel Sancho son tremendamente complicados. Su familia está sufriendo no solo por no poder verle debido al protocolo anticovid que le mantiene aislado durante 10 días, sino también porque podría pasar el resto de su vida encerrado. Harán lo posible por trasladarle a España para que cumpla su condena en su país natal y con ello mejoren sus condiciones, aunque todavía es pronto para ponerse en ese caso. Prefieren vivir día a día y enfrentarse poco a poco a las guerras que se les plantean, que no son pocas. Pero, ¿cómo es el interior de esta prisión, cuyo nombre oficial es 'Bang Kwang'? Quien ha tenido la oportunidad de visitarla o cumplir condena allí asegura que "su mala fama" se ajusta por completo a la realidad.

Si el juez decide que Daniel Sancho es condenado por la muerte del cirujano colombiano, Edwin Arrieta, podría convertirse en un preso de esta cárcel. Estará obligado a dormir en el suelo, lo hará rodeado de compañeros de celda, comerá solo una vez al día un cuenco de arroz y tendrá grilletes en sus piernas al menos durante los primeros tres meses. El penal alberga a presos que han sido en muchas ocasiones condenados a muerte y, sobre todo, a extranjeros, por su cercanía a los consulados. Todos ellos sufren la falta de higiene y un calor sofocante, lo que hace muy complicado cumplir condena en este centro penitenciario que forma parte de listas como la de "las cárceles más peligrosas del mundo".

Grilletes en los pies durante varios meses

Los seres queridos y los abogados de Daniel Sancho saben que las condiciones podrían ser infrahumanas si es trasladado allí. Denominada también como "la cárcel de la muerte", hay presos que han escrito sobre lo vivido en su interior. Convictos que han narrado la dureza que vivieron en su propia piel, ejemplo de ello, el testimonio de Colin Martin, un británico que estuvo una década en Bang Kwang: "Nada más plantar un pie, me pusieron cadenas. No las que se ven en la televisión, estas pesan cuatro kilos y fueron aplastadas a mis tobillos por los oficiales a martillazos". Posteriormente fue extraditado a Reino Unido, su tierra natal.

A pesar de que su exterior está cuidado con plantas, en su interior es totalmente lo contrario. Ni siquiera pueden tener acceso a las duchas diarias, ya que esa opción es un lujo para ellos. Los convictos tienen suerte si acceden, según algunos blogs, a una ducha mensual, al igual que el agua que pueden beber, la cual no es de buena calidad. Esto ayudaría a propagar ciertas enfermedades parasitarias, lo que complica todavía más el día a día de los presos de 'Bangkok Hilton'.

El abogado de Daniel Sancho en Tailandia, Khun Anan, ahora planea una estrategia no solo para evitar su paso por prisión, sino también por lo que se considera un infierno. Luis Gerez, defensor de Daniel en España, está convencido de que en el futuro podría volver a España, lo que le permitiría en cierto modo estar cerca de su familia.