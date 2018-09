Así es Amaia Izar, la nueva representante española en Miss Mundo 2018

7 No ha habido prueba de baño en el concurso

Este año en España, por primera vez y siguiendo la línea del concurso internacional de Miss Mundo que desde 2014 lo suprimió, no ha habido Prueba de Baño en el concurso nacional para elegir a nuestra representante española para Miss Mundo. Cabe destacar que la Presidenta Julia Morley no exige que en cada país se suprima dicho desfile aunque en Miss Mundo ya no se valoren a las candidatas en bañador, es por ello por lo que el Director Nacional y Presidente de Miss Mundo España, Cres del Olmo, ha tomado la decisión de eliminar dicha prueba en este 2018 ya que ni siquiera se va a tener en cuenta en el certamen internacional y es totalmente prescindible.