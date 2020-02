Pastora Soler no puede estar más feliz con su faceta de madre de dos hijos. El pasado 28 de enero nacía su segundo hijo, una niña a la que llamaron Vega. Cuando aún no ha cumplido un mes de vida, su madre no puede estar más feliz, y no para de pasar tiempo con ella.

Es lo que ha hecho este pasado domingo. La cantante disfrutaba de una tarde de lo más amorosa con su pequeña. «Tardes de domingo llenas de amor», escribía con una instantánea en la que vemos a Pastora Soler dar la manita a su hija, que duerme sobre su mamá.

Pastora está disfrutando de su bebé antes de tener que retomar su agenda y cumplir con sus compromisos profesionales. La cantante no duda en compartir esos momentos tan especiales con sus seguidores, que ya llegan a más de 380.000. Hace unos días, precisamente, compartía cómo había recibido su hija mayor, Estrella, la llegada de su hermana pequeña.

«15 días de nuestro romance 💕 #misdosestrellas #enamoradadelasdos #amorinfinito 🌟⭐️», escribía junto a la bonita foto, en la que Estrella acaricia a su hermana Vega con mucho cariño.