14 Irene, su gran apoyo

Desgarrando el corazón de los espectadores y sorprendiendo incluso a su mujer, se confesaba así: «Nunca lo he contado, pero tuve adicción a las drogas por unas juntas muy malas. Creía que mis bajones los iba a solucionar en ese mundo y tengo que decir que se puede salir. Eso es malo y solo trae problemas. Lo he superado con médicos, con psicólogos. Ha sido una lucha de año y medio. Gracias a mi mujer, se quedó atrás, ella se puso firme y me enderezó«. Mostrando a todo el mundo el gran apoyo que ha significado para él su mujer en su vida.

