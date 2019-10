Cayetano Martínez de Irujo no está pasando por un buen momento de salud. El jinete tuvo que ser operado de urgencia hace unas semanas debido a una obstrucción intestinal y desde entonces se encuentra apartado de la vida pública. Durante su ingreso se pudo ver como su exmujer, Genoveva Casanova, sus hijos y su novia, Bárbara Mirjan, entraban y salían del hospital, pero ahora que ya está en casa hay alguien que sigue sin separarse de él.

Ayer durante un evento en el Museo Thyssen Paloma Segrelles desveló que está siendo Bárbara la persona que está cuidando con mimo al hijo de la Duquesa de Alba en su postoperatorio. «Cayetano está mejor, pero claro se tiene que cuidar. La verdad que he hablado con su novia, que es un poco la que está ocupándose de todo, está cuidándole y lo está haciendo fenomenal, Bárbara, no he hablado personalmente con Cayetano. Llamé a Bárbara y me fue contando un poquito cómo iba todo y en la última llamada, hace un par de días, me dijo que ya estaba mucho mejor», dijo la ‘socialité’.



Cayetano Martínez de Irujo se lleva más de 30 años con su pareja por lo que durante los inicios del romance fueron muchas las voces escépticas que no apostaron por ellos. Pero el tiempo pone todo en su sitio y el propio aristócrata ha sido el encargado de gritar a los cuatro vientos, biografía mediante, que esta está siendo la más sana de sus relaciones, y más teniendo en cuenta el turbulento pasado sentimental que arrastra desde que era muy joven.