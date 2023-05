Así conoció un concursante de 'MasterChef' al Rey Juan Carlos: "Me dio de beber de su botijo"

María Zurita, sobrina del rey Juan Carlos y ex concursante de 'MasterChef Celebrity', acudía al plató de 'MasterChef 11' para hacer una visita al formato. Allí charló con todos los concursantes hasta que llegó a hablar con Jorge Juan y su confesión le sorprendió. El aspirante al trofeo culinario desvela que conoce a alguien de su familia, al rey emérito. "En una de las fincas a las que acudía, justo al lado de mi pueblo, iba de monteado. A mi Juan Carlos me ha dado del botijo para beber cuando era pequeño y me veía por ahí pasando", desvela. Recuerda como sus padres eran los aficionados a la montería y que él se dedicaba a acompañarles.

Uno de esos días coincidió con el monarca y, muy amablemente, este "me dio de beber de su botijo. Me pegó dos cachetadas ahí en el cuello y yo me acordaré toda la vida". Jordi Cruz tenía curiosidad por saber qué es lo que pudo beber: "Tienen agua. Eso sí, empapados con un poquito de anís para que cojan sabor. No tienen el licor en sí, se pone solo en la primera vuelta para el regusto".

La conversación con el Rey Juan Carlos no fue a más y sabe que, aunque no le recordará, para Jorge Juan ese recuerdo "está ahí para siempre". Esas monterías eran muy especiales para todos los que acudían y disfrutaban allí de grandes momentos como los desayunos. "Era la única montería que nos daban el panecico, el cachico de chorizo y las migas con los huevos fritos por encima".

La visita de María Zurita y Xavier Deltell con "mensaje" al Rey Juan Carlos

Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo y Jordi Cruz daban la bienvenida a María Zurita y a Xavier Deltell. Ambos continuaron con sus bromas acerca de una posible relación entre ellos y se prestaron, incluso, a que les "casasen". Como lo prometido es deuda, le preguntaron al humorista si ya cumplió la promesa de invitar a su ex compañera a un crucero. Tras una petición a cámara, el cocinero de Illescas tiró de ironía y humor y le mandó un mensaje al Rey Juan Carlos, que se encuentra viviendo en Abu Dabi. "Juan Carlos, hemos casado a la niña así que la mandamos allí de luna de miel", decía ante las risas de todos los asistentes allí.