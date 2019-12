Helen Lindes no para de compartir su día a día con sus más de 299.000 seguidores en Instagram. No solo podemos ver sus cambios de look, los planes que hace con sus hijos, Alan y Aura, las declaraciones de amor que hace a Rudy Fernández, sino que además se atreve a mostrar sus nuevas aficiones.

La modelo parece haber encontrado un hueco en su casa de Palma de Mallorca para poner un huerto y plantar algunas verduras. Lo que ella llama como su «huerto de invierno» ya empieza a dar sus primeros frutos y ella ha querido mostrarlo muy orgullosa. También se atreve, incluso, a hacer algunos platos con sus verduras.

«Mi huerto de invierno… Hoy preparo para mis invitados un plato con rábanos!! Yo tampoco era muy fan pero ahora soy adicta 😊😊 #carpaccio #rabanos #calabacines #piñones #burrata #radishes #recipe«, escribía feliz por la producción.

La modelo ha destinado un hueco en su jardín para colocar varios cubículos de madera con tierra y ahí plantar algunas de sus verduras favoritas. Entre las que ha colocado está la planta de la lechuga, uno de sus alimentos preferidos. Además, el huerto tiene el toque de sus hijos, ya que han puesto un molino de viento.