Así es Al-Baraka, la hacienda en la que Isa Pantoja y Asraf Beno celebran su boda

Isa Pantoja y Asraf Beno ya son marido y mujer después de que celebraran su unión ante notario el pasado 10 de octubre. "Aunque me suene raro ya somos marido y mujer", escribía emocionada la hija de Isabel Pantoja horas después de darse el 'sí, quiero' en el madrileño municipio de Fuenlabrada. Pero la fiesta en la que van a celebrar su compromiso no tiene lugar hasta este viernes 13 de octubre.

El lugar que han elegido para reunir a parte de sus respectivas familiares, a sus amigos y a sus compañeros de trabajo es la Hacienda de Al-Baraka, un impresionante palacete con arquitectura árabe que se encuentra entre Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas, en Sevilla. Un palacete "rodeado de cuidados exteriores y preciosos patios, con todas las comodidades para celebrar un gran día perfecto", escriben desde la web de Bodas.net.

Lo que ha convencido a la pareja para elegir este sitio ha sido sin duda los jardines que rodean a la construcción principal. Porque estos lugares exteriores podrían haber sido claves a la hora de que Isa Pantoja y Asraf Beno hayan elegido este lugar. Las temperaturas que están haciendo les podrá permitir hacer todo en el exterior: "Dos patios acaban de completar la oferta de este lugar. Su mimada decoración y su impresionante arquitectura los convierte en un telón de fondo idílico".

Una hacienda con estilo marroquí, en homenaje a Asraf Beno

Aún así, el ya matrimonio tiene la opción de hacer alguna parte del convite en el interior, ya que la hacienda de Al-Baraka cuenta "con tres salones". Dependiendo del número de invitados o de tus preferencias, podrías elegir uno u otro: "El Madera será el espacio ideal para dar forma a vuestro evento; aunque si, por el contrario, contáis con una larga lista de invitados, el salón Zafiro, con sus 1.000m2 de amplitud y su capacidad para 500 invitados, será ideal para vuestra boda".

Pero esto no es lo único que les ha llevado a elegir este lugar para el día de su boda. Y es que esta hacienda tiene un estilo marroquí, la cultura en la que se ha criado Asraf Beno. De hecho, en un principio la pareja quería celebrar su enlace en Marrakech, pero la pandemia les llevó no solo a aplazar su boda, también a cambiar su idea y celebrar su boda en Sevilla. Hasta allí se desplazarán casi unos 200 invitados. No estará por ejemplo Ana Rosa Quintana, que hace unos días desvelaba el motivo de su ausencia.

Una hacienda con varios patios y jardines

La boda empieza este mismo viernes a las 18 horas, por lo que durante la hora de antes veremos llegar a los invitados. El matrimonio aparecerá poco después para empezar a saludar a todos ellos. Será el momento en el que la pareja ya se relaje después de meses de intensos preparativos. Pero están más que tranquilos, ya que esta hacienda le pone todas las comodidades para que sus invitados disfruten de la velada. El catering en el que han confiado tienen también cocina para elaborar allí mismo los platos y los invitados tienen parking privado para acudir hasta allí en su propio vehículo.