Así afronta Jorge Pérez la fiesta de verano de la productora de Ana Rosa Quintana

La fiesta de verano de la productora de Ana Rosa Quintana, Unicorn, ha despertado a los fantasmas del pasado. El fiestón de Navidad trajo consigo una gran polémica protagonizada por Alba Carrillo y Jorge Pérez. Ambos fueron protagonistas de la crónica social durante semanas y provocó que dejaran la televisión durante un tiempo. Con la celebración del pasado viernes, 26 de mayo, la colaboradora y el guardia civil han vuelto a estar en el punto de mira. La primera no dudaba en lanzar un sonado zasca a la veterana presentadora recordando lo sucedido. Por su parte, él afrontaba el día con un planazo familiar.

Jorge Pérez regresó a la televisión y no precisamente de la mano de la productora de Ana Rosa Quintana. El colaborador mantiene sus esporádicas apariciones en la pequeña pantalla gracias a los debates de 'Supervivientes' y lo compagina con su trabajo de instructor de pruebas físicas. Mientras que tenía lugar la fiesta de verano de Unicorn, el ganador del reality de aventuras de Telecinco ha hecho ver que está muy volcado y centrado en su familia, lo que de verdad le importa. En concreto, este fin de semana ha podido disfrutar junto a sus pequeños de un divertido plan familiar en un parque temático en Navarra.

Todos han tenido tiempo para reírse y compartir bonitos momentos mientras también tenían contacto con la naturaleza. "Acabamos agotados, pero lo pasamos como auténticos niños", aseguraba. Jorge Pérez ha dejado patente que ha pasado página alrededor de cualquier polémica surgida de la fiesta de Navidad y hace hincapié en que es totalmente ajeno a cualquier otra celebración de Unicorn.

Así hablaron Jorge Pérez y Alicia Peña de lo ocurrido

Jorge Pérez consideró que todo lo que provocó su affaire con Alba Carrillo fue una avalancha que golpeó su vida y la de su mujer. En su reaparición en el pasado mes de febrero se mostraba convencido de que era su punto de inicio, algo que les iba a servir para recuperar todo lo que perdieron. "Nos ha parecido que era algo irreal, una especie de pesadilla. Tú puedes tener una opinión y discrepar, pero la agresividad verbal de algunas personas para hablar de un tema que no les iba ni venía ha sido decepcionante", comentó en 'Déjate querer'. El ganador de 'Supervivientes' dejaba claro que está decepcionado con aquellos compañeros que en privado le mandaban mensajes de apoyo y que en los platós le han usado como "saco de boxeo". Al recordar algunos de los comentarios que se hicieron en los diferentes platós, mostró su enfado por las descripciones que se habían hecho sobre él en algunos momentos. "He llegado a pensar que tenía un problema. Soy muy efusivo, te abrazo, no lo hago solo con mujeres, también con hombres. Han dado una imagen de mí como de depravado sexual. Me he llegado a cuestionar que quizá el problema sea mío", afirmó en su momento.