Asdrúbal, detenido en Estados Unidos

Asdrúbal, ex marido de Bibiana Fernández, estaría de nuevo en prisión, complicando de manera significativa su situación en Estados Unidos.

Asdrúbal, ex pareja de Bibiana Fernández, ha sido detenido en Estados Unidos y se encontraría actualmente en prisión. El lunes 6 de febrero habría tenido un conflicto con la policía norteamericana en Miami. Después de que estos le dieran el alto, el cuál ignoró, protagonizó una persecución. Al parecer, nada más alcanzarle y cortarle su camino, presuntamente habría llegado a agredir a uno de los agentes. Son dos los cargos a los que se enfrentarían tras esta nueva detención: conducción bajo los efectos del alcohol y accidente de tráfico con abandono. Por esto se enfrentaría a penas que oscilarían entre los 90 días hasta 2 años y de 500 a 5000 dólares.

El coste de la justicia en este territorio sería otro de los escollos a superar. Al ser un tema absolutamente privado, el costo de defender sería, como mínimo, 2000 dólares la hora de un abogado convencional. Tal como han contado en 'Sálvame', su proceso policial se podría complicar. Rosa Conde, enviada del programa en Miami, explicaba en su conexión que en este país no está permitido, según la conocida como "ley de los tres strikes", ser reincidente. Al ser esta la tercera vez, estaría al borde de esta delimitación por el conjunto de todos sus antecedentes.

La complejidad del asunto se incrementaría en territorio norteamericano por la gravedad del delito cometido, considerado en los diferentes estados de allí como grave. Por todo esto se encontraría en una prisión a la espera de más pasos en ese proceso. En Estados Unidos la vida se complica si te ves involucrado en cualquier delito. Como narraba un testigo, el hecho de contar con antecedentes penales de este calibre sería una absoluta complicación. Allí es habitual, vayas donde vayas, que se rastree el pasado penal de alguien. Es más, dependiendo de la situación en la que se encuentre, la visa que tenga permitida para su estancia, podría anularse fácilmente tras esto.

Asdrúbal sumaría hasta tres visitas a prisión

Pese a que se pensaba que Asdrúbal había encontrado en Florida una nueva profesión, la decoración, las nuevas noticias lo contradicen. Ya en 2020 se conoció que su idílica nueva vida no sería tal que así. Hurto, vandalismo...serían algunos de los delitos que acumularía en su historial desde que llegó a suelo estadounidense. Uno de esos lo llevó a tener contra él una orden de prisión preventiva por acceder al terreno de otra persona sin consentimiento y ser acusado de alguna sustracción. Por aquel entonces explicaba que "fue un pequeño error y solo estuve cinco días" y que realmente era un robo en tercer grado lo que le estaban imputando. Al parecer, todo fue fruto de una tontería: "Mal hecho. No robé nada. Me metí en un terreno y el dueño de la casa llamó a la policía".

Hasta cuatro son las veces que podría haber estado detenido o investigado por diferentes delitos en Estados Unidos. En el transcurso del tiempo, en vez de dedicarse a decorar interiores estaría trabajando como vigilante de un parking. Allí habrían empezado a tener problemas cuando él estaban y le habrían señalado en alguna ocasión. En total unos siete delitos, como explicaba el programa en su emisión, los que se le atribuyeron en ese momento y que, más tarde, habrían sido completamente corroborados. Lo cierto es que desde que puso rumbo allí poco o nada se ha sabido de él. Cuando ha sido noticia, como en esta ocasión, ha sido por sus problemas o conflictos, a los que tendría que hacer frente con frecuencia.