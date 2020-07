ASHA ademas de ser compositora para Becky G y C.Tangana, compuso el tema que lanzó a la fama a Lola Índigo, a pesar de que esta siempre ha renegado de ella

No es la primera vez que la cantante Lola Índigo es acusada de no reconocer el trabajo que otros hacen para ella. A pesar de su apabullante y exitosa carrera como artista, el pasado junio la afamada ilustradora Belén Ortega recriminó a la cantante que no la mencionara en los agradecimientos, tras crearle la portada de unos de sus últimos éxitos `Mala Cara´. Tras el enfado de Ortega, la ganadora de MTV WORLD se excusó y le pidió disculpas. Sin embargo, lejos de ser un hecho aislado, existe otra persona que también se ha sentido ofendida por el trato que la madrileña le ofreció en su momento. Ella asegura ser la compositora del tema que lanzó a la fama a la Índigo, `Yo ya no quiero ná´ y confiesa para SEMANA cómo la cantante le ha hecho vivir su “peor recuerdo del pasado”.

Aunque muchos todavía no la conozcáis, esta marroquí de 23 años llamada ASHA, se postula como la nueva diva del pop internacional. Con una belleza arrebatadora y grandes dotes para la composición, su nuevo tema `Bésame´, con el que se ha estrenado como solista, está teniendo una gran aceptación por parte del público y promete ser el pistoletazo de una amplia carrera. Pero no nos engañemos, a pesar de su corta edad, la joven lleva años en el panorama musical español. Ha escrito Booty con Becky G y C. Tangana, ayudó a Danna Paola a musicalizar su éxito `Oye Pablo´. “Presenté mis canciones en inglés a una compañía y les encantó. Desde entonces me empezaron a enviar a artistas españoles como Merche o Gemelier”, nos explica para SEMANA. Pero si de algo puede presumir la artista es de componer casi íntegramente `Yo ya no quiero ná´, canción que lanzó a la fama a Lola índigo y del cual Asha presume de ser la creadora exclusiva.

“¡Wow!. Estoy orgullosa de haberla compuesto yo (la música es de Bruno Valverde). Tengo la suerte de poder decir que la primera canción que he lanzado al mercado es mía”, afirmaba Lola índigo en una conocida revista, el día que presentaba su primer tema. Dicha canción despertó el interés de la prensa, tras acumular casi seis millones de reproducciones en menos de una semana. En ningún momento la ex concursante de `Fama a bailar´ nombró a ASHA, que está acreditada como compositora principal de la canción en Spotify. “Mi relación con ella es un mal recuerdo del pasado. Yo en ese momento tenía 19 años y era muy inocente. Quería trabajar con cualquier persona y estaba ahí para dar toda mi energía”, nos explica ahora la cantante para SEMANA

A diferencia de otros artistas, ASHA nos ha contado que Lola índigo vino por decisión propia “había escuchado hablar de nosotros como compositores”. La joven nos explica que en ese momento Lola no era tan importante y que necesitaba un buen tema que le permitiera hacer despegar su carrera. “Yo quería formar con ella una relación duradera de trabajo. Recuerdo perfectamente el momento en el que grabamos “yo ya no quiero ná”, después ella le dijo a Bruno que quería que fuera el productor de todo el álbum y al final resultó ser todo mentira”, nos explica. Pese a todo pronostico, después de la creación del famoso tema nada volvió a ser igual. Lola Índigo rompió todo vínculo con ella y jamás la nombró en ningún agradecimiento. “Recuerdo el día que publicó una foto en su Instagram con motivo del estreno del single, agradeciendo a todo el mundo menos a mí. Ella se adjudicó como compositora de la letra sin haberlo sido y nombró al productor, porque esa faceta no la puede realizar un cantante por sí mismo, porque de lo contrario tampoco lo hubiera puesto. Buena muestra de ello fue que lo nombró el último”.

“Una vez la vi en una entrevista en televisión y el presentador le preguntó si la letra la había hecho ella. Su respuesta fue que la letra era suya y que la había creado ella. Le cuesta tanto reconocer el trabajo de los demás, incluso el de la base de la canción, que es de Bruno Valverde. Hasta que el presentador no le preguntó si esa parte también había sido creación de ella, no tuvo la deferencia ni de nombrarlo. Cuando lo vi me pareció muy triste”, explicaba la cantante de `Bésame´. Para ASHA un artista por él mismo no es perfecto y necesita un equipo detrás que lo haga brillar. Al ser preguntada sobre el motivo que habría llevado a Lola a actuar de esa manera, la marroquí lo tiene claro. “Ella quiere que le echen flores por todo. Hay artistas a los que se le sube la fama a la cabeza y yo creo que a lo mejor es un poco de complejo. Yo creo que ella se miente a sí misma creyéndose una artista más completa de lo que es. Hay muchos artistas que no componen y eso no significa que no sean importantes”.

Sin embargo, ASHA ya ha pasado página y se encuentra inmersa en la promoción de su nuevo single. Está decidida a comerse el mundo y lo que más ansía es poder subirse a un escenario y aprender cada día más. Escribir para grandes cantantes le ha dado muchas tablas “aunque hubiese empezado antes no hubiera sido lo mismo, porque no hubiese ganado tanta experiencia”. La marroquí ha lanzado su primer single `Bésame´ con el que pretende comerse las pistas de baile, una canción que escribió pensando en un artista latino masculino y que decidió terminar quedándosela ella. El tema se encuentra disponible en todas las plataformas.