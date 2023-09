Los Arrieta responden a la carta de Rodolfo Sancho

Este martes, 12 de septiembre, Darlin Arrieta se sentaba por primera vez en un plató de televisión para clamar justicia por la muerte de su hermano Edwin. Días después de su aparición en 'Mañaneros', la colombiana hacía pública la desgarradora carta que Rodolfo Sancho le mandó para darle sus condolencias. Y por supuesto, tuvo contestación.

Darlin Arrieta se encomienda a la fe para responder a la carta de Rodolfo Sancho. "Dios se encargará de todo", asegura. La hermana de Edwin no le guarda rencor al reputado actor y no le culpan por el asesinato que cometió, presuntamente, su hijo. "Le doy las gracias y acepto su pésame", aseguró. La colombiana se sinceró por completo y sorprendió a todos al anunciar que las puertas de su casa están abiertas tanto para Rodolfo Sancho como para Silvia Bronchalo. "Nosotros no hemos tenido ningún tipo de comunicación con la familia de Daniel Sancho. Nosotros no tenemos nada en contra de su mamá ni su papá, porque son unos padres que también están sufriendo. Ellos también son padres, independientemente de lo que ha hecho su hijo. Si ellos quieren venir a mi casa, pueden venir", llegó a explicar.

La familia Arrieta quiere que se haga justicia y desean recuperar pronto los restos del médico cirujano para darle cristiana sepultura. Darlin admitió que no tienen pensado ir hasta Tailandia y confían plenamente en los servicios consulares y en la policía tailandesa. "Confío en Dios. No tenemos abogado allí, tenemos un abogado que es Dios. Les pido que hagan justicia y que el crimen de mi hermano no quede impune. Tiene que ser juzgado en Tailandia porque el crimen se cometió en Tailandia", aseguró de manera rotunda frente a Jaime Cantizano.

Estas fueron las desgarradoras palabras de Rodolfo Sancho

Darlin revelaba el mensaje de WhatsApp que Rodolfo Sancho le mandó días después de conocerse el crimen de Edwin Arrieta. "Hola Darlin, soy Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho. Lo primero quiero darte mi más sentido pésame a ti y a toda tu familia. Mi alma está con vosotros. No tengo palabras para expresar el dolor que siento con esta situación, no quiero ni imaginar lo que estáis sintiendo vosotros. No sabes cuánto lo siento, estoy destrozado. Es obvio que mi hijo tuvo algún tipo de brote psicótico o que tenía alguna enfermedad mental que nunca había aflorado. Pero, sin duda, no hay disculpa ni perdón para lo que ha hecho. He preferido escribir en lugar de llamar por miedo a que no fuera el mejor momento. Si quieres que hablemos estoy en tu disposición en este número. Estoy destrozado y con el corazón roto. Espero que tarde o temprano encontréis la paz en vuestros corazones, yo no sé si volveré a encontrarla. De nuevo, mi más sentido pésame a toda su familia. Estoy sin palabras. Quedo a su disposición, estoy sin palabras", leía la colombiana y reconocía que al principio pensó que no se trataba del actor.

