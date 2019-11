Malas noticias para la gran familia que forman los concursantes de ‘Gran Hermano’, tras conocerse que Ariadna Cross, exconcursante de ‘GH 12 + 1’ e hija del popular cantante Fortu, del mítico grupo Obus, ha perdido el bebé que esperaba. La ilusión de la joven era mayúscula cuando el pasado mes de agosto anunciaba a bombo y platillo que estaba embarazada, una noticia que le llenaba de ilusión, porque su intención era ampliar de nuevo la familia.

Sin embargo, el embarazo no ha llegado a buen término, tal y como ella misma ha dado a conocer en una entrevista concedida en ‘Outdoor’: “Perdí el bebé hace un mes y medio. Lo he pasado bastante mal y me duele mucho hablar de ese tema”, reconocía Ariadna, que ahora trata de recomponerse de la pérdida centrando toda su atención en lo que más ama: su hija.

La pérdida del bebé que esperaba ha tenido una consecuencia mayor y es que ha hecho mella en su matrimonio: “Actualmente no estoy pasando un momento muy bueno, estoy en plena crisis con el padre de mi hija y, de nuevo, estamos separados, pero la vida dirá”, reconoce Ariadna, que ya ha tenido numerosos altibajos con su marido, como en 2015, cuando su padre, Fortu, se encontraba concursando en ‘Supervivientes’.

Ante estas dificultades, Ariadna ha hecho balance de sus prioridades, ahora que las cosas en su vida están un poco patas arriba: “Con respecto a lo demás, bueno, estoy en un momento de mi vida un poro de recuperación, centrada en mi niña y en salir adelante”, sentencia.