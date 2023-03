Arévalo publica un vídeo con su nieta y la confunden con un ligue: "Me han dado ganas de vomitar"

Llevábamos tiempo sin saber de Paco Arévalo, quien esta semana se ha convertido en noticia debido a un vídeo que ha publicado en las redes sociales. Este ha tenido una repercusión enorme, aunque no la esperada por el humorista. Y es que el artista publicó en su perfil de TikTok un vídeo en el que aparecía con su nieta Ana en la cocina e su casa preparando una paella. Muchos followers, equivocadamente, se pensaron que la joven era una novia suya. Y surgieron así las críticas en cascada.

"Tenéis la mente podrida... es mi abuelo", lamenta en las redes la nieta de Arévalo

«Desde que le enseñó a hacerla ya no le deja meter mano... Siempre se aprende algo de los más veteranos», "Parece el comienzo de una porno", «Estás proyectando que tu abuelo te cepillaba», «¿Alguien más ha contado las veces que parpadea la chica y ha intentado traducirlo del morse? Creo que dice SOS», «El abuelo quiere tema, y quién no con ese monumento de mujer» o «Ella es inocente de lo que su abuelo se arrima con morbo», son algunos de los comentarios que se pueden leer en TikTok.

Ante los comentarios, Arévalo ha estallado. «Es infame que hayan dado a entender que mi nieta era un ligue. Hay gente muy mala en este mundo», lamenta en declaraciones realizadas a 'Pronto'. Asimismo, aseguró que a su nieta «le ha dado un sofoco de miedo» y que «ha llorado mucho estos días, le costó reponerse». Por su parte, la nieta del cómico ha manifestado su malestar. "Ese vídeo soy yo con mi abuelo. Es mi abuelo, Arévalo. Me dio por curiosear un poco en los comentarios y me he dado cuenta de por qué la curiosidad mató al gato", ha destacado. "He salido con ganas de vomitar y con el estómago revuelto. Tenéis la mente podrida. Si no sabéis, informaos antes de hablar, porque sí, es mi abuelo".

Los fans del humorista salen en su defensa: Siempre hay alguien dispuesto a hacer daño"

Por suerte no todas las palabras han sido de rechazo. Ha habido quienes han salido en defensa de Arévalo y han recriminado a aquellos que ven lo que no existe. "Qué pena los comentarios de tantas personas con mente retorcida. Es el caso de un pariente como un padre o un abuelo que puede demostrar amor a sus hijas" o "Yo veo un abuelo y su nieta lo más normal del mundo, pero siempre hay alguien dispuesto hacer daño" son algunos de los mensajes de apoyo.