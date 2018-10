Arévalo le tira los trastos a Jennifer López y la respuesta es contundente

Arévalo no pierde oportunidad y en esta ocasión se le ha puesto en el punto de mira Jennifer López. Ella es un sex symbol internacional y él un galán patrio. Su romance coparía titulares por todo el mundo, pero por ahora tan solo ha llamado la atención en España el hecho de que el humorista haya tratado de tirarle los trastos a la cantante a través de las redes sociales.

“Uno de los muchos admiradores que tienes en España. Me dedico al espectáculo toda mi vida y me encantas, soy muy reconocido por mi humor. Un saludo cordial”, escribía Arévalo con la intención de despertar el interés de la cantante neoyorkina. Eso sí, por ahora, Jennifer López no se ha pronunciado al respecto, por lo que no sabemos cómo ha recibido la propuesta de Arévalo, pero sí que ha recibido respuesta, aunque haya sido por parte de usuarios de Twitter que le han criticado con dureza.

Uno de los muchos admiradores que tienes en España me dedico al espectáculo toda mi vida y me he encantas soy muy reconocido por mi humor un saludo cordial https://t.co/heZrXDfGo8 — Arevalo (@arevaloOK) 19 de octubre de 2018

Las duras respuestas de sus seguidores

La repercusión a esta propuesta de Arévalo a Jennifer López no se ha hecho esperar, aunque quizá no era la que esperaba. “Deja de hacer el baboso, anda. Que a la Jenny le importa 4 mierdas lo que seas tú”, le escribía uno de los usuarios con dureza y poca delicadeza. No fue el único, dado que muchos tuiteros quisieron sumarse al reproche hacia el humorista, sin caer en la cuenta en que quizá estaba haciendo alarde de su característica gracia.

No todos los mensajes fueron negativos, por supuesto, e incluso hay quienes le animan a que siga así, porque quien no lucha por el amor, jamás lo consigue. “Tienes posibilidades Arévalo. Tú no te desanimes” o “¡A por ella tigre!”, se puede leer en Twitter entre aquellos que le jaleaban al artista a que siguiese mostrando su faceta divertida.

La contundente respuesta de Arévalo a las críticas

A Arévalo no le ha sentado del todo bien las críticas que ha recibido, hasta tal punto que ha perdido su característico sentido del humor, su paciencia y los nervios. Finalmente estalló: “Me tienes hasta los cojones, baboso tu padre. A mí me olvidas. Ni tú ni nadie tiene que criticar nada de los que una persona pone en un tuit”, sentenciaba el humorista, cabreado por las malas formas en las que se dirigen hacia él para criticar su iniciativa.

Finalmente aclara cómo le gusta Jennifer López