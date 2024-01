El hijo de Paco Arévalo, tajante con Malena Gracia: "No la quiero ver ni en pintura"

Vídeo: Europa Press

La muerte de Paco Arévalo ha marcado un antes y un después dentro del panorama nacional. Además de sus hijos y otros allegados, muchos han sido los rostros conocidos que se han desplazado hasta la capilla ardiente del humorista para darle un último adiós. Entre ellos Malena Gracia. Lo que no imaginaba es que, a su llegada al velatorio, la familia del cómico le impediría el paso y ahora Francisco, el hijo del fallecido, ha revelado los motivos.

Aunque no ha sido él quien ha denegado la entrada a la ex de Arévalo, sí que está de acuerdo con la decisión tomada: “Es una persona que aquí no tendría que haber venido, no ha hablado muy bien en televisión, ha venido a montar su espectáculo”, ha comentado visiblemente enfadado.