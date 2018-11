Ares Teixidó vuelve a estar en el punto de mira. Y no únicamente por su supuesta relación con Bustamante y sus últimas declaraciones acerca de ello. Ahora, han salido a la luz nuevos datos de cómo es la vida de la periodista actualmente. Y parece que las cosas no le van tan bien como a ella le gustaría. ¿Qué es lo que le ocurre a Ares Teixidó?

La presentadora está sufriendo problemas económicos

Kiko Hernández ha sido el encargado de contarlos

Cuando saltó la noticia ya Kiko Hernández, en ‘Sálvame‘, se pronunció sobre el motivo de las últimas declaraciones de Ares: “Ahora mismo no tiene dinero, no tiene trabajo, no tiene absolutamente nada”, contaba. Algo que al día siguiente quiso matizar e incluso contó algo más: “Ayer apuntaba yo los problemas económicos. Fíjate hasta donde llegan esos problemas, porque hace quince días tuvo que dejar su piso porque no podía pagar el alquiler mensual”, comenzaba diciendo el colaborador de ‘Sálvame’. “Y ha tenido que trasladarse a una zona más económica. Vivía en una zona normalita. Se ha ido a tal punto que se ha ido a un piso mucho muchísimo muchísimo más barato”, explicaba.

Bustamante, muy enfadado, según cuenta Omar

Parece que Ares Teixidó no está pasando por un buen momento profesional y ha tenido que dejar el piso en el que vivía, para irse a otro mucho más barato, según cuenta Kiko Hernández. Los problemas económicos de la periodista han salido a la luz. Además, de que ahora tiene en contra a David Bustamante. Tal y como dijo Omar Suárez, tras ponerse en contacto con el entorno del cantante, David “se encontraría muy decepcionado y sorprendido. Además, ahora se ha vuelto a despertar la duda de que las fotografías que aparecieron fueran por culpa de Ares. Y una tercera cosa: lo que quería Ares Teixido era convertirse en la nueva Paula Echevarria. Ares ha engordado terriblemente esta historia que para Bustamante no fue así”, dijo.