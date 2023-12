Ares Teixidó, hospitalizada de urgencia: "Vine en ambulancia, no sé ni dónde estoy"

Ares Teixidó está viviendo unas horas complicadas después de haber tenido que ser ingresada de urgencia en el hospital. Ha sido la propia exconcursante de 'GH VIP' la que ha dado la triste noticia, pero ha preferido reservarse las causas que le han llevado a tener que ser ingresada. Lo cierto es que poco después de desvelar que estaba ingresada, Ares ha publicado un vídeo en el que la vemos con la vía puesta: "Le he mandado este vídeo a una amiga y he creído conveniente dejarlo por aquí para demostrar que si pienso en comer es que estoy mejorcita".

En el vídeo que ha publicado junto al texto vemos a Ares Teixidó totalmente devastada, con la voz ronca. Eso denota que está muy cansada: "No me levanto para nada, excepto para reclamar mi merienda. ¿Qué pasa aquí? Es la primera vez que salgo al pasillo porque vine en ambulancia. No sé ni dónde estoy. Qué mareo tengo... Uff", dice mientras sale a dar un paseo por el hospital acompañada de la vía que tiene puesta, que le obliga a llevar un gotero con ella.

Ares Teixidó tuvo que ir en hospital en ambulancia, lo que la tiene confundida

Durante la mañana de este miércoles parece tener un poco de mejor ánimo y ha dado los buenos días a sus seguidores: "Buenos días por la mañana. Ni con un filtro arreglamos esta cara. Madre mía. Por aquí hace horas que estamos despiertas porque creo que sobre las seis y media de la mañana uno de estos bichos que tengo aquí y que me ponen en la vía. A las siete me hacen analítica. Espero que salga bien y que hoy ya me puedan dar el alta. La verdad es que ya hoy me encuentro bien. Soy la primera que a pesar de que me llevo unos días aquí, debía estar aquí, porque estaba en la mierda. Pero ya me encuentro muchísimo mejor, la verdad. Ha llegado el desayuno", ha contado desde la cama del hospital en el que sigue ingresada.

Poco después, sus esperanzas se han visto mermadas, ya que el doctor ha acudido a su habitación y le ha hecho saber que no va a recibir el alta, ya que el resultado de la analítica no han sido muy buenos: "Ya he echado la lloradita de la mañana porque el doctor no me ha dado el alta. No pasa nada, es lo que hay. Han encontrado unas alteraciones en la analítica entre otras cosas. Así que nada, hay que quedarse, pues nos quedamos todo el tiempo que me digan, faltaría más. De hecho, aún no os he contado por qué estoy aquí, ahora que lo pienso. Os lo tengo que contar, dadme un rato".

No ha recibido el alta por tener alteraciones en la analítica

Por ahora Ares Teixidó tendrá que seguir ingresada en el hospital, a la espera de que la medicación haga efecto y los resultados de la analítica salgan bien. La exconcursante de 'GH VIP' podría estar temiendo pasar la Navidad en el hospital, ya que quedan apenas unos días para que las familias disfruten de la cena de Nochebuena. Pero ahora toca esperar. Y es que ella misma confesó hace unos años confesó que era una persona insulinodependiente por padecer diabetes del tipo 1. Una complicación de la enfermedad podría haber sido el motivo por el que ha tenido que ir al hospital. Aún así, ella misma lo explicará.