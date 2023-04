Arelys se sincera sobre la ruptura de Yulen Pereira y Anabel Pantoja

Este domingo, Arelys se convertía en la última expulsada de 'Supervivientes' tras batirse en duelo con Jaime Nava y Artùr Dainese y recibir la que menos votos de la audiencia. Una expulsión que no le pilló por sorpresa pero que sí le dolió, ya que quería continuar en el concurso. Ahora, ya se encuentra ya en el plató de Telecinco donde se ha enfrentado a una de las noticias más sonadas de las últimas semanas: la ruptura entre Yulen Pereira y Anabel Pantoja. Tras ver imágenes sobre todo lo que se ha contado en los diferentes platós de Telecinco sobre la separación entre su hijo y la sevillana, Arelys ha hablado alto y claro sobre lo que piensa al respecto.

Arelys ha mostrado su malestar: "Por hablar, aquí habla todo el mundo. Entiendo que los que saben la verdad y saben los motivos se llaman Yulen Pereira y Anabel Pantoja. Yo soy la madre y recuerdo a todo el mundo por si se le ha olvidado que mi hijo fue el año pasado a 'Supervivientes'. Lo digo por si a alguien se le ha olvidado también, además de ser pareja de Anabel Pantoja", ha dicho visiblemente enfadada por todo lo que se ha comentado de que Arelys participó en el concurso de Honduras gracias a la sobrina de Isabel Pantoja.

Arelys quiere hablar con Anabel Pantoja para saber su versión tras su ruptura con Yulen Pereira

Yulen Pereira le reveló su ruptura durante su paso por el concurso cuando viajó hasta los Cayos Cochinos para darle una sorpresa y visitarla. Una noticia que a ella le pilló por sorpresa, ya que no se lo esperaba. Aunque confiesa que "yo soy madre y Yulen es mi hijo. Entonces él me puede comentar que ha discutido o ha pasado esto. Entiendo que eso es normal en una pareja", la noticia de la ruptura como tal no se la esperaba. "De ahí a que venga y me diga nos hemos separados. Yo me quedé sorpresa total. De hecho cuando él me lo dice yo vuelvo a llorar. No me importa que la gente piense que era una excusa, que soy una falsa. Lo hice porque lo sentí porque de verdad me sorprendió, me sorprendió muchísimo", cuenta.

La participante de 'Supervivientes' tiene en sus planes poder hablar con Anabel Pantoja y saber su versión sobre lo que ha ocurrido. "Anabel y yo hemos tenido buena relación, aunque la gente diga lo contrario. Me gustaría hablar con ella para ver realmente lo que ha pasado. Hablaré también con mi hijo para que me cuente lo que pasado. Pero siempre en las separaciones, cuando yo me separé, por ejemplo, yo tenía mi opinión. Luego pregúntale a la otra parte y entonces ahora ya saca la conclusión". Aunque confiesa que "no es que yo vaya arreglar nada", ha mantenido una estrecha relación con ella, "por lo que puedo hablar con ella".