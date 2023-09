Arantxa Sánchez Vicario vuelve a los juzgados con una actitud muy diferente

Un día más de revuelo mediático en los juzgados de Barcelona. Arantxa Sánchez Vicario ha vuelto a la Ciutat de la Justicia de la ciudad condal para declarar en una nueva jornada. Se trata de la última sesión del juicio por presunto alzamiento de bienes. Mientras que en su primera aparición prefirió llegar y no hacer declaraciones, fue una jornada muy dura para ella, ya que estalló en lágrimas. Este viernes ha optado por mostrarse con otro talante, incluso con la prensa.

La extenista profesional estaba mucho más tranquila: "Buenos días, gracias a todos por estar aquí. Como comprenderéis no puedo hacer ninguna declaración. Cualquier cosa se lo preguntáis a mi abogado", ha empezado diciendo con el rostro mucho más relajado tras romperse en lágrimas durante la pasada jornada. Aún así, Arantxa Sánchez Vicario se ha mostrado agradecida con la prensa: "Gracias por estar aquí, vamos a esperar".

¡Dale al play para escuchar las palabras de Arantxa Sánchez Vicario!

Vídeo: EUROPA PRESS.

El jucio que se está celebrando le ha hecho reencontrarse con su exmarido, Josep Santacana. La extenista está acusada de presuntamente ocultar su patrimonio a través de testaferros para evitar pagar una deuda de 7,5 millones al Banco de Luxemburgo. Sánchez Vicario declaró el martes, en la primera jornada de juicio, y la jueza la eximió de tener que asistir a todas las sesiones, pero la extenista vuelve este viernes al Juzgado Penal 25 de Barcelona para usar o renunciar a su derecho al último turno de palabra. Este viernes también está prevista la declaración de Santacana y la Fiscalía pide para ambos una condena de cuatro años de cárcel por presunto alzamiento de bienes.

Este fue el momento de la declaración de la extenista

Vídeo: EUROPA PRESS

El pasado martes fue un día especialmente duro para Arantxa, que no pudo evitar las lágrimas en el interior de la sala en la que han tenido que estar presentes cuando se enfrentan a la petición de la Fiscalía de cuatro años de prisión por alzamiento de bienes. Arantxa Sánchez Vicario fue la primera en llegar a los juzgados, y lo hizo con rostro serio. Fue interrogada y se mostró arrepentida. Eso sí, no tuvo reparos en señalar a su exmarido como el culpable.

"Yo nunca he gestionado ese patrimonio porque desconozco cómo se hace. Me he dedicado al tenis y siempre me he fiado de terceras personas y en estos momentos era mi marido, la persona que ha estado a mi lado, y en ese momento es quien gestionaba todo", declaró rotunda Arantxa Sánchez Vicario. Y añadió que ella en todo momento se fio de su marido: "Mi marido es el que organizó todo. Él llevaba las riendas, gestionaba todo y me dijo que no me preocupara", insistió Arantxa Sánchez Vicario en la vista que duró al menos tres horas.