Arantxa Sánchez Vicario esquiva la cárcel y Josep Santacana, su exmarido, no corre la misma suerte

Hemos tenido que esperar hasta este miércoles 17 de enero para conocer la sentencia de uno de los juicios más mediáticos de nuestro país, en el que estuvieron involucrados Arantxa Sánchez Vicario (52 años) y Josep Santancana y que se celebró el pasado mes de octubre en Barcelona. El juzgado penal número 25 de la ciudad condal ya tiene una decisión clara sobre los afectados y ha impuesto una pena a ambos por alzamiento de bienes.

La extenista ha sido condenada a dos años de cárcel, por lo que esquiva la cárcel. Esta noticia la recibe con felicidad. Y es que la magistrada ha aceptado las condiciones del pacto al que llegó con la Fiscalía. De esta forma, Arantxa Sánchez Vicario no irá a la cárcel, pero tendrá que seguir pagando su deuda, algo que ya lleva haciendo desde hace dos años. Por su parte, su exmarido ha sido condenado a tres años y tres meses.

En la sentencia, el titular del juzgado de lo penal considera que hay suficientes indicios de que los condenados descapitalizaron su patrimonio para eludir el pago de los seis millones de euros que debían al Banco de Luxemburgo por el préstamo que les dio para pagar una multa de 5,2 millones de euros por fraude a Hacienda. Finalmente la condena la han visto reducida. Y es que en un principio se pedían por cada uno de ellos hasta cuatro años de prisión por ocultar su patrimonio a través de un testaferro.

Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana ya conocen sus respectivas condenas

Borja Vives Iborra, el abogado de Arantxa Sánchez Vicario, se ha mostrado orgulloso con la condena: "Entendemos que se ha hecho justicia, estamos muy satisfechos, se ha respetado el pacto con el que llegamos con las acusaciones, por lo tanto hoy en la propia sentencia se ha suspendido el ingreso en prisión de Arantxa, ya sabéis que llegamos a un pacto de una pena de dos años de prisión y por lo tanto se suspende el ingreso y además se suspende desde hoy ya en la sentencia. En este sentido estamos muy satisfechos porque ya hemos conseguido el objetivo prioritario que era que Arantxa eludiera el ingreso en prisión y en segundo lugar, y como no podía ser de otro modo, y tal como nosotros ya anticipamos en nuestro informe final, el juicio ha sido una fiel imagen de la realidad acaecida y como no podía ser de otro modo la sentencia ha recogido que efectivamente el señor Santacana ideó, gestionó y llevó a cabo todos estos actos de despatrimonialización y en consecuencia se le condena a una pena de tres años y tres meses. Por lo tanto pues nada, satisfechos y entendemos que se ha hecho justicia", ha declarado a la salida de los juzgados de Barcelona, donde ha conocido la condena.

A mediados del mes de septiembre fue cuando Arantxa Sánchez Vicario recibió la mejor de las noticias. La Fiscalía reducía de cuatro a dos años de prisión por haber ocultado su patrimonio. La fiscal justificaba la rebaja al aplicarle las atenuantes de reparación del daño, ya que reconocía la culpa. Arantxa ha colaborado en todo momento con la Justicia y esto le ha beneficado.

La extenista responsabilizó a su exmarido de manera tajante y directa

Fue justo en septiembre cuando Arantxa Sánchez Vicario no pudo evitar emocionarse. Y no tuvo reparos en culpar de manera directa a Jsep Santacana: "Yo nunca he gestionado ese patrimonio porque desconozco cómo se hace. Me he dedicado al tenis y siempre me he fiado de terceras personas y en estos momentos era mi marido, la persona que ha estado a mi lado, y en ese momento es quien gestionaba todo", declaró rotunda Arantxa Sánchez Vicario. Y añadió que ella en todo momento se fio de su marido: "Mi marido es el que organizó todo. Él llevaba las riendas, gestionaba todo y me dijo que no me preocupara", insistió Arantxa Sánchez Vicario en la vista que duró al menos tres horas.