8 ¿Cómo está tras el divorcio con Josep Santacana?

«Estoy bien, luchando por muchas cosas, pero feliz, tranquila y con dos hijos maravillosos que me dan fuerza para continuar. Ellos saben quién es su madre y lo que he hecho, pero no son tan conscientes. Saben que su mamá fue número 1 del mundo de tenis».