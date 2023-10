Arantxa de Benito sorprende y excusa a Guti tras ausentarse en el bautizo de su nieto

Arantxa de Benito ha dicho qué opina de la ausencia de Guti en el bautizo de su nieto. Aunque el padre de Zayra Gutiérrez dijo que no había podido acudir por trabajo, su ex da su versión. No te pierdas sus palabras para saber qué información maneja. Estas palabras refleja que han enterrado el hacha de guerra tras varias batallas y titulares que dejaban ver que no terminaban de entenderse.

Vídeo: Europa Press

El pasado 30 de septiembre tuvo lugar la celebración de carácter íntimo en la parroquia de Santo Tomás Moro de Majadahonda. Una cita muy especial en la que familiares y amigos les demostraron su cariño, pero en la que no hubo ni rastro de Guti. El exfutbolista fue baja al trabajar como comentarista en DAZN y le tocaba viajar a Girona para cubrir el partido del Real Madrid. "Su padre trabajaba y no ha podido asistir. Se dice con la naturalidad que tiene que decirse", dijo Arantxa. Un motivo que no convenció a todo el mundo y sobre el que ha sido preguntado de nuevo.