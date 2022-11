Este jueves hemos conocido la noticia del embarazo de Zayra Gutiérrez. La hija de Guti y Arancha de Benito se convertirá por primera vez en madre con 22 años. El bebé hará que el exjugador del Real Madrid se convierta en abuelo con tan solo 46 años y su madre, por su parte, con 53. Pero, ¿qué piensan ellos de la llegada de su primer nieto al mundo? Al parecer, la expresentadora está «feliz» tras conocer que un retoño viene de camino. Según ha contado Marta López en ‘Ya es mediodía’ que ha hablado con ella y que la madrileña «está encantada» con la relación que tiene con su novio.

Han sido en las redes sociales donde Zayra Gutiérrez y su novio, Miki Mejías, han anunciado que se convertirán en padres por primera vez. «Queríamos compartir esta noticia que no nos puede hacer más felices a los dos. Estamos esperando nuestro primer bebé, estamos muy ilusionados, muy contentos y sobre todo con muchas ganas de vivir todas las etapas que nos vienen ahora», ha empezado diciendo la joven en su post.

«Gracias mi amor por darme lo mejor que me ha podido dar alguien en esta vida», dice Zayra Gutiérrez en las redes sociales

«No puedo estar más feliz del papá que he elegido, del que estoy enamorada y que se le cae la baba cada vez que me ve la tripita. Gracias mi amor por darme lo mejor que me ha podido dar alguien en esta vida, estoy segura que vamos a ser unos papis muy buenos, te amo», continúan Zayra y su novio. Los dos han compartido la primer ecografía de su bebé, en la cual ya se adivina de manera clara cómo es su carita y sus brazos. La hija de Guti y Arancha de Benito está embarazada de 17 semanas, por lo que si todo va bien será madre por primera vez en primavera de 2023.

Zayra y Miki Mejías iniciaron su noviazgo en abril de 2021, aunque se conocían desde el año 2017, ya que él salía con una amiga de la joven. Poco después de empezar su idilio se hicieron inseparables. Poco tardó ella en proclamar el amor que siente hacia su chico a los cuatro vientos. «Y de repente un día apareces por mi vida y haces que todo cambie, haces que sea la niña más feliz del mundo, haces todo para verme sonreír, nuestras noches, nuestras recenas… contigo todo es mágico y único. Por eso sé que eres tú y que quiero pasar el resto de mi vida contigo. Te amo», escribía hace exactamente un año.

La hija de Guti y Arancha de Benito ha dado un importante paso

La hija de Guti y Arancha de Benito saltó a la fama debido a su asistencia a diferentes fiestas clandestinas durante los meses más duro de la pandemia del coronavirus, cuando las restricciones en el país prohibían reuniones masivas y encuentros que no se ciñeran a lo estrictamente necesario. El hecho de que no hiciera caso de las normas marcadas por el Gobierno la pusieron en el ojo del huracán. Ahora, mucho más tranquila y alejada de la polémica, Zayra Gutiérrez dar un importante paso en su vida, así como en su relación de pareja.