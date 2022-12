Aran Aznar, sobrina del expresidente del Gobierno, José María Aznar, está desbordada. Según ha podido saber esta revista en exclusiva, acaba de ser desahuciada de su casa, un terrible golpe al que se enfrenta estando en el paro y no pudiendo dar cobijo a sus hijos. De hecho, tal ha sido su desesperación que ha vuelto a casa de su madre, siendo ese ahora de forma temporal su domicilio. Su hija tampoco pasa por un buen momento, tal y como ella misma confirma a SEMANA. «Yo estoy en casa de mi madre y mi hija que estaba conmigo en un garaje que le ha dejado una amiga», nos cuenta muy apenada. No tener ingresos, ni tampoco un trabajo estable le han llevado a vivir un infierno, una situación insostenible sobre la que se ha confesado con este medio.

PREGUNTA: ¿Qué pasó con el desahucio de tu casa?

RESPUESTA: No había una orden de desahucio. Lo que hizo el casero fue contratar a los de Desokupa y a base de métodos ilegales, abriéndonos la puerta y haciendo guardia pues nos echaron de la casa. Han usado sus métodos de intimidación y coacción…

PR: ¿Tuviste que abandonar la vivienda entonces?

R: Sí, yo no tenía una orden judicial, jamás se dictó nada. Soy una persona vulnerable por los servicios sociales y todo está certificado. Además soy víctima de violencia de género…Cobro una pensión por ello que ya hace tres meses que se me terminó, con lo cual no tengo ningún ingreso.

PR: Has vivido un infierno, ¿no?

R: Completamente. Ahora estoy en la calle. Hablé con abogados de los servicios sociales y con la plataforma de Stop Desahucios y me asesoré, pero todos me dijeron que teníamos que estar siempre en casa, grabando y amenazando con llamar a la Guardia Civil o a la Policía. Así un día tras otro…pero es agotador.

PR: ¿Ahora dónde estás viviendo?

R: Yo estoy en casa de mi madre y mi hija que estaba conmigo en un garaje que le ha dejado una amiga.

PR: ¿Qué has hecho con tus pertenencias?

R: Hemos podido sacar lo que nos dio tiempo, nos tuvimos que ir a marchas forzadas y meterlo en un garaje.

PR: ¿Qué sentiste cuando te viste obligada a abandonar la casa?

R: Imagínate. Sin un contrato de trabajo, sin una pensión, sin nóminas y sin dinero para una fianza yo no puedo alquilar nada.

PR: Te encuentras en una situación de desamparo…

R: Totalmente. Gracias a que tengo a mi madre, pero…mi madre ya está jubilada. Mi padre falleció el año pasado de un cáncer y ella está sola. Gracias a que me ha dejado quedarme en su casa en una habitación, pero ella tampoco tiene muchos medios ni económicos, ni ella tampoco está bien. Tiene más de 70 años ¿sabes?…Con la muerte de mi padre, de mi abuela y de mi tío y todo pues no está muy bien. La que más me preocupa ahora es mi hija porque está en un garaje. Aparte que sigo recibiendo amenazas.

PR: ¿De parte de quién?

R: Nosotros en el piso siempre hemos tenido animales, de toda la vida. Los perros vacunados, con chip y castrados, pero se comieron el sofá. Los muebles eran míos porque la casa estaba totalmente vacía. No tuvimos tiempo de llevar los muebles rotos a un punto limpio, conseguimos una furgoneta de milagro. Dejamos algunos muebles que estaban mal y ahora me amenaza el casero con hacerlo público, sacar a la tele y venderlo. Diciendo que somos okupas guarros…de todo. Tengo un montón de audios, capturas de pantalla…Yo lo estoy guardando todo.

PR: ¿De dónde sacas la fuerza?

R: Porque tengo hijos.

PR: ¿Te cuentan ellos cómo se siente?

R: El día que pasó era el cumpleaños de mi hija, cumplía 25 años. Está al límite, decía que para ella la vida había terminado. La fuerza de la familia soy yo, yo le digo que todo esto nos va a hacer más fuertes. La vida a veces va bien, otras mal…es como una montaña rusa.

PR: Pensábamos que esto podía tener un final feliz, pero según nos cuentas todo se ha complicado.

R: Ya han conseguido la casa y ahora sigue. Dice que se están frotando las manos en la tele. Todo lo que salga salpica al apellido que tengo.

PR: ¿Tu madre es consciente de todo lo que está pasando?

R: Mi madre sí. Ha estado con ataques de ansiedad. Ella está mal. Me decía que teníamos que denunciar y resistir y hacer caso a los abogados, pero es insostenible. Mi hija y yo somos mujeres maltratadas…Mi hija está peor porque es más joven, pero no dejas de tener miedo y decir que nuestra paz mental es lo primero. El trabajo ya vendrá, pero como pierdas la salud mental es lo peor.

PR: Tienes mucha fuerza, pese a todo.

R: Mis hijos tienen que ver que la vida es así. La vida te da golpes, pero te tienes que levantar y hacerte más fuerza. En mi casa ha sido a base de golpes. Mi vida no ha sido nada fácil. Esto a base de caer y levantarme. Eso es lo que quiero transmitirle a mis hijos, que hay que dar pasos para cambiar ciertas cosas y cambiar de vida. No me puedo permitir el lujo de hundirme. Estoy con antidepresivos y ansiolíticos. He estado cuidando sin contrato a gente hospitalizada, pasando allí la noche para pagar mis facturas, pero es puntual. Eso me ha hecho ayudar. Mi mejor amiga tiene una asociación benéfica y estoy ayudando a que la gente done, a montar los mercadillos solidarios, a ir a los comedores sociales…Me ha ayudado a ser más consciente.

PR: El piso de tu madre entiendo que no tiene espacio para tu hija…

R: En la casa de mi madre no se pueden tener animales porque es de alquiler.

PR: ¿Dónde está tu mente ahora? ¿Estás buscando alguna solución?

R: Tengo tres lemas que los tengo desde muy pequeña y encima soy tauro, ó sea que soy una cabezota. Uno es el que la sigue la consigue, otro querer es poder y otro es si me canso, descanso y me paro, pero nunca me rindo. Esos los tengo yo grabados. Plan de momento tenemos un mercadillo benéfico y ahora estoy enfocado en eso. Queremos recaudar alimentos y ropa para mandar a Ucrania. Ahora intento retomar contactos y mandando currículums…Aunque yo sé que ahora en Navidad es imposible, estoy en páginas para buscar trabajo y no dejo de mirar cada día. A la gente después del covid le va mal, pero yo tengo estudios, tengo carreras, tengo idiomas. He tenido empresas y no se me caen los anillos.

PR: Un tema muy hablado es tu apellido

R: La última vez que estuve en televisión lo dije. Mis tíos no tienen la obligación de hacerse cargo de mí. Yo soy yo, salí en un Interviú con 40 años…El apellido de mi tío también es el mío. Yo empecé a trabajar con 16 años, yo a mi hija la tuve sola y he estado con mis tres hijos trabajando todos los días. Yo jamás he hablado mal de mi tío y nunca he dicho nada malo de él.

PR: Has llorado mucho…

R: He llorado mucho por mi madre y mi hija sin que me vieran. Mi familia no ha sido de mostrar afecto, un abrazo o preguntarte cómo estás. Ha habido muchas críticas que también te hacen espabilar…Yo con mis hijos fui todo lo contrario. Soy demasiado protectora, para mí mis hijos son sagrados, al igual que mi madre o mis amigos que se cuentan con los dedos de una mano. No se tocan, ahí saco yo mi furia. Me llevo a quien sea.

PR: Eres un personaje conocido, pero aún así no encuentras trabajo…

R: Me está costando mucho encontrar trabajo. Mi sueño era ir a ‘Gran Hermano’…Yo trabajaba de relaciones públicas porque yo tenía una empresa que con la crisis tuve que cerrar. De eventos de motor al ser mis padres periodistas y al haberme movido yo siempre en el sector. Caí en la noche y acabé como relaciones de las más conocidas de todo Madrid y salía en prensa, de hecho, me fue bien. Eso sí, sin cotizar por lo que tengo un agujero laboral, pero lo he trabajado. Era muy tímida, pero me vino muy bien para vencerla. Empecé a llevar a los vips, políticos, policías…Me propusieron hacer Interviú y dije que ni de coña porque yo todavía pertenecía a la familia. Lo pensé y dije que sí. Luego ya entré en ‘Supervivientes’, pero no fui yo…No di chicha como quien dice.

PR: ¿Cómo te imaginas en un futuro?

R: Con tal de no estar en una caja de cartón en la calle cualquier cosa. Me he imaginado así…Con la edad que tengo, sin herencia…Cuando estás peor lo piensas. He salido de un maltrato muy duro y de varias operaciones, pero también sobreviví a eso. Se puede salir. Espero poder ocuparme de mi madre y ayudar a mis hijos para que ellos no se tengan que hacer cargo de mí.