Aracha Benito se 'moja' sobre el rechazo de Guti a que le llamen "abuelo"

"Me fastidia, es como una mochila, ¿no? Yo le diré a Hugo que no me llame abuelo. Que me llame como él quiera, pero abuelo no. La familia sabe que no me gusta, sí. Yo estoy contento, pero no estoy contento por lo de abuelo", dijo Guti recientemente. Unas palabras que no pasaron desapercibidas en redes sociales y sobre las que por supuesto ha sido preguntada su ex, Arancha de Benito, quien está más que orgullosa de ser abuela y de que algún día su primer nieto le llame así, tal y como te detallaremos a continuación.

Alejada de la televisión, pero vinculada a los medios de comunicación, ha acudido a 'Y ahora Sonsoles', donde se ha convertido en una de sus invitadas. Allí ha hablado de cómo se siente desde que su hija Zayra diera a luz a su primer hijo con tan solo 22 años. "Es el mejor regalo del mundo, estoy viviendo una etapa de amor. No nos lo esperábamos ni de broma, cuando llegó la noticia a casa fue tener la boca abierta durante un minuto. Me dijo en una cafetería 'mami que vas a ser abuela, mira la eco'. Fue impactante por su juventud", ha reconocido.

Tras confesar que siente un amor tremendamente puro por su nieto, ha hablado también de la adolescencia de sus hijos, la cual ha supuesto en muchas ocasiones una montaña rusa para ella. "La adolescencia llega a ser casi una enfermedad, es una etapa que hay que saber bandear...He hecho las cosas con amor, pero no siempre me han salido bien. No soy perfecta, me equivoco también un millón de veces", comentaba Arancha de Benito.

Por otro lado, ha explicado cómo es su vida fuera de los focos, donde por cierto le va de maravilla. Si bien reconoce que se sentía muy bien delante de las cámaras, también admite que la inestabilidad económica no le ayudaba a estar tranquila. "No echo de menos la tele. Hace años abrí una empresa de servicio doméstico. Me gusta mucho la tele, pero nunca me dio estabilidad", desliza.

Ha sido tras estas declaraciones cuando Sonsoles Ónega le ha preguntado por su relación con Guti, de quien se separó en el año 2009. Actualmente es completamente nula: "No tenemos relación, no hay comunicación", comentaba. Después de explicar que lo importante para ella es que tenga relación con sus hijos, la cual sí existe, daba su opinión sobre que Guti se niegue a que le llamen "abuelo. "Es papá muy reciente, su hijo pequeño tiene 2 años. Se buscará otra palabra como yeyo, nelo...", decía restándole importancia. Sin ninguna intención de cargar contra él y de entender su reacción, lo cierto es que Arancha está convencida de que en algún momento cambiará de parecer y de que buscará otras alternativas para su nieto.