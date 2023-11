Aracely Arámbula explica los motivos de su guerra contra Luis Miguel: "No se trata de lo económico"

"He tardado 15 años por tener consideración", afirmaba tajante Aracely Arámbula sobre la batalla legal que mantiene con su expareja, Luis Miguel, por el impago de la manutención de los dos hijos que tienen en común, Miguel y Daniel. "Es un tema que ha sido muy incómodo y complicado. Confío que estamos haciendo las cosas del lado de la verdad. Siempre la verdad sale a la luz", subrayaba la actriz mexicana en conversación con Aurelio Manzano en el programa 'Fiesta'.

Aracely Arámbula ha reconocido que lo único que busca es defender los derechos de sus hijos. "Creo que lo principal es el bienestar de mis hijos. Nunca quise estar en este proceso. Agradezco la gente que dice la verdad. Siempre existen los dos lados. La verdad está con nosotros. No consiste en dañar a nadie". Ha aclarado que la denuncia interpuesta es por los últimos cuatro años en los que 'El Sol de México' no ha pasado la manutención. "Esos 48 meses son de mis chicos, de mis hijos". Respecto a las voces que la tachan de oportunista en medio de la gira de su expareja, ella ha sido muy clara: "¿Aprovechar qué? Yo he sido una persona a la que le ha ido muy bien, antes de Luis y después. Esto no consiste en dañar a nadie. Este proceso es la tercera vez que se hace. Esta cantidad que ustedes dicen, que es una gran cantidad, es para los estudios de mis hijos cuando estén en la universidad los dos".

Aracely Arámbula habla de la relación de su expareja, Luis Miguel, con Paloma Cuevas

La mexicana no ha podido evitar esbozar una risa cuando le han preguntado si finalmente el artista pasará por el altar para formalizar su romance con Paloma Cuevas. También ha indicado que no le corresponde a ella hablar de este tema. Eso sí, ha reconocido que le gusta esta relación. "A mí me parece una pareja fenomenal. Tienen mucho en común y me parece que hacen una linda pareja".

Además, ha negado haber puesto trabas para que Luis Miguel vea a sus hijos. "La casa de mis hijos siempre está abierta. En ningún momento ha habido una negativa, incluso en Acapulco, una casa que yo compré a mis hijos con mi trabajo. Él estuvo muy cerca y no les llamó. Él viene ahora de gira y hay una intención de lavar su imagen". Ha reconocido que el dinero por el que litiga es un "fideicomiso para los estudios de mis hijos".

La expareja de Luis Miguel dice que solo busca que se respeten los derechos de sus hijos

"Esto es una situación que pasará y todo se arreglará". Además, ha insistido en que no buscar dañar la imagen del cantante. "El público tiene mi respeto y se merece saber la verdad. Yo he permanecido callada, pero cuando hablé es porque escuché muchas provocaciones. Yo siempre voy a hablar cuando algo crea que no esté bien. No se trata de manchar la imagen de nadie. Mis hijos saben que su padre es un gran artista. No se trata de lo económico. A mis hijos no les falta nada, incluso ellos viajan en avión privado desde hace dos años, simplemente es un derecho propio que tienen".

La intérprete mexicana, que mantuvo una relación con Luis Miguel entre 2005 y 2009, ha reconocido que no está siendo fácil todo este proceso. Además, ha reconocido que su expareja, a través de sus abogados, le ha sugerido que no hable con ningún medio de comunicación. "Yo soy una persona libre de hablar con quien quiera hablar. También dijeron que era una madre irresponsable". Por último, ha querido pronunciarse sobre la reciente boda de la hija mayor de Luis Miguel, Michelle Salas, celebrada en la Toscana el pasado mes de octubre. Aracely Arámbula ha explicado que habló con ella en verano para saber dónde se iba a celebrar el enlace, incluso pensó que si no podía ir Luis Miguel, su hijo podría llevarla al altar. Finalmente, sus hijos no pudieron asistir al "sí, quiero" porque recibieron la invitación el mismo mes de octubre y como son menores precisaban la firma en el pasaporte del padre.