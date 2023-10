"Si yo salí del rey cucaracho, ustedes pueden salir de cualquier muchacho". Estas palabras de Aracely Arámbula sobre Luis Miguel no han caído en saco roto. Ni mucho menos. Así lo demuestra que al googlear su nombre encontremos infinidad de críticas, siendo muchos los que la comparan con su actual pareja, Paloma Cuevas. Seguidores que lejos de apoyar a la actriz, la que fuera su pareja del año 2005 al 2009, la tachan de "envidiosa", "rencorosa" y "poco respetuosa". Y es que pocos, muy pocos, han perdonado que Aracely se refiera al padre de sus hijos de esta forma, un comportamiento que se ha dado públicamente en contadísimas ocasiones. Días después de que la ex de Luis Miguel rompiera su silencio y hablara de la nula relación que el cantante mantiene con los dos hijos que tienen en común, analizamos cómo su popularidad ha caído en picado. Pero ¿qué se dice de ella en el universo 2.0?

"Paloma Cuevas eres nuestra dama del Sol de México", dicen tras criticar a Aracely Arámbula

Los usuarios de redes sociales como, por ejemplo, Instagram no solo reparan en la actitud de Aracely Arámbula o en las bromas que ella misma comparte en su perfil. También hacen hincapié en lo distintas que son aparentemente Paloma y ella. "Es una mujer muy prepotente", ¿Qué se puede esperar de alguien tan vulgar como ella?", "Fue un error de Luis Miguel estar con alguien así" o "No se le quita lo campesina que es. Nada como la dama de Paloma Cuevas" son solo algunos de los mensajes que figuran en la Red. Un sentir donde se aprecia que son muchos los que aplauden la relación formada por Paloma y Luis Miguel, de la cual los protagonistas presumen allá donde van. Nueva York, España, Argentina...da igual el punto del mapa, pero siempre de la mano y dejando claro la solidez de su amor.

Aunque han pasado siete meses desde que Aracely Arámbula llamó a Luis Miguel "rey cucaracho" durante una conferencia motivacional, su séquito recuerda lo sucedido. Ni perdonan ni olvidan todo lo dicho por ella el pasado mes de mayo, momento en el que, por cierto, se desataron las carcajadas entre los presentes. Cada vez son más los que ensalzan la figura de Paloma, algo que también se hizo evidente en un restaurante de Chile en el que Paloma Cuevas fue recibida como una auténtica estrella hace semanas. Una fan de Luis Miguel relató detalles desconocidos del encuentro a la Revista Semana, cita que dejó ver la acogida que la diseñadora está teniendo dentro y fuera de nuestras fronteras. "Paloma te amamos", no dejaron de repetir durante unos segundos.

La llamativa actitud de la actriz

Aracely lejos de molestarse, suele tomarse con humor todo lo dicho sobre ella, lo que demuestra una gran seguridad y, sobre todo, no tener ningún miedo a los haters. Prueba de ello cuando estos días la intentaron ofender llamándola "vieja" y ella respondió "gracias por tanta admiración" junto a varios emojis. "¿Cómo ven? No puede faltar gente que no está contenta con su vida. Sabemos que no somos moneditas de oro para caerle bien a todos (...) Y sí, como dice Wendy, vieja y muy feliz", respondió Aracely.

La demanda de Aracely Arámbula

Ahora ella ha vuelto a dar un paso al frente. Esta vez no para hablar de su extinta relación con Luis Miguel, con quien terminó su historia de amor hace 14 años, sino por la demanda que supuestamente ha interpuesto contra el artista. A pesar de que ha visto la luz ahora, se asegura que fue el 14 de julio cuando inició el proceso por "controversias del orden familiar" en el juzgado 24 de lo familiar en México. Hay quien está convencido de que todo está relacionado con la pensión alimentaria de los hijos que nacieron fruto de su unión.

Aracely Arámbula espera que Luis Miguel retome el vínculo con sus hijos y, sobre todo, abone el dinero que presuntamente no paga para ellos, una versión que recordó en una de sus últimas intervenciones ante los medios. "Es deudor alimentario, faltan detalles, pero yo estoy tranquila con mi vida. Trabajo mucho y no me hace falta nada para mantenerles. Es una responsabilidad, una obligación y un derecho de mis hijos", espetó.