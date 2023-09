Aracely Arámbula parece que está decidida a defenderse a capa y espada de cualquiera que la cuestione. Si hace apenas unas semanas lanzaba unas contundentes declaraciones contra Luis Miguel por, supuestamente, no hacerse cargo de los dos hijos que tienen en común e incumplir el pago de la pensión, ahora la ha tocado el turno a Myrka Dellanos. Aracely le ha lanzado un contundente mensaje a la reconocida presentadora cubanoestadounidense en forma de indirecta que ha desatado la ira de los seguidores de Luis Miguel.

Myrka Dellanos desdice a Aracely Arámbula: "Él está al día con los pagos de la manutención de sus hijos"

Todo comenzaba con un cruce de acusaciones iniciado por Myrka Dellanos, con la que Luis Miguel tuvo un 'affaire' antes de Aracely. "Me consta que él quiere pasar tiempo con sus hijos. Y, muy importante, es que él está al día con los pagos de la manutención de sus hijos. Recordemos que esos niños nacieron en Los Ángeles. Son niños americanos. Si su padre no hubiera pagado esa manutención él hubiese sido arrestado al llegar a este país. Esto de acuerdo a las leyes de Estados Unidos”, aseguraba Myrka en el programa de Telemundo 'La mesa caliente'.

Unas declaraciones que no sentaban nada bien a Aracely Arámbula que hacía uso de su Instagram para cargar contra la ex del padre de sus hijos. Lo hacía por medio de una indirecta muy directa que los fans del actual novio de Paloma Cuevas no han pasado por alto. La actriz mexicana compartía en una historia un fragmento de una canción de Maluma en la que se puede escuchar: "Dile a quien te esté informando que te está malinformando. Que te informe bien". La Chule, como la llaman cariñosamente, acompañaba el vídeo con la siguiente frase: "Esto va para la gente chismosa (cotilla)".

"Nunca estés disponible para las personas que te usan", la indirecta de La Chule

Pero ahí no ha quedado la cosa. Myrka Dellanos denunciaba entonces a Aracely de haber llamado a la cadena Telemundo para impedir que vuelva a hablar sobre su guerra abierta con Luis Miguel. "Yo soy periodista y como periodista quiero mostrar la otra parte de la historia”, se defendía la presentadora.

De nuevo, las palabras de Myrka, muy a su pesar, obtenían su correspondiente respuesta. Aracely Arámbula, que estuvo con Luis Miguel durante cuatro años, difundía al poco tiempo otra publicación con unas enigmáticas palabras. De nuevo, todo apuntaba a que se las estaba dedicando a Myrka Dellanos. "Nunca estés muy ocupada para las personas que te aman. Nunca estés disponible para las personas que te usan", sentenciaba. Mientras varios usuarios han aplaudido el gesto (los gestos) de La Chule, otros no han dudado en señalarla de incendiar 'el gallinero' para seguir acaparando la atención mediática.

Las declaraciones de Aracely que vuelven a poner en el punto de mira a Luis Miguel

Aprovechando el interés informativo que está acaparando Luis Miguel con su gira de conciertos, Aracely Arámbula reaparecía para hablar, sin pelos en la lengua, sobre él. Confesaba entonces que 'El Sol de México', como le llaman, mantiene una relación inexistente con sus dos hijos pequeños, de 16 y 14 años. Recordemos que el artista tiene también una hija mayor, Michelle Salas, a la que tardó 19 años en reconocer. "A mis hijos les he dicho que admiren muchísimo a su papá porque es un gran artista. Ojalá sea también un gran papá para ellos", sentenciaba.

La actriz mexicana aprovechaba el tirón para acusarle de impago de la manutención que, según su versión, llevaba tres años sin hacer frente. "Es deudor alimentario, faltan detalles, pero yo estoy tranquila con mi vida. Trabajo mucho y no me hace falta nada para mantenerles. Es una responsabilidad, una obligación y un derecho de mis hijos", añadía.

Se desconoce cómo se ha tomado estas fuertes acusaciones Luis Miguel, que continúa con el hermetismo que siempre ha rodeado su vida. El cantante de 'La Incondicional' vive uno de sus momentos más dulces en lo profesional y en lo personal. Su vuelta a los escenarios está siendo todo un éxito, que comparte con su inseparable Paloma Cuevas. De hecho, ella ha sido pieza clave para su reciente acercamiento con su hija Michelle.