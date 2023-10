El 'culebrón' entre Aracely Arámbula y Luis Miguel suma un nuevo capítulo. En un giro de los acontecimientos de 180 grados, la actriz habría interpuesto una demanda contra su ex por no pagar la manutención de Miguel y Daniel, los hijos que la expareja tiene en común, de 16 y 14 años, respectivamente. Aracely ya cargó recientemente contra 'El Sol de México', como le conocen sus seguidores, por recoger a las hijas de Paloma Cuevas y hacerse cargo de ellas y, en cambio, no ocuparse de sus vástagos (según su testimonio).

El abogado de Aracely Arámbula confirma la versión de la actriz

La Chule, el apodo por la que se conoce en México, lleva semanas acusando a su expareja de impago de la pensión alimentaria de sus dos hijos. Según su versión, Luis Miguel no paga la manutención desde hace tres años. "Es deudor alimentario, faltan detalles, pero yo estoy tranquila con mi vida. Trabajo mucho y no me hace falta nada para mantenerles. Es una responsabilidad, una obligación y un derecho de mis hijos", sentenciaba recientemente.

En medio de un cruce de acusaciones unilateral (dado el hermetismo característico de Luis Miguel respecto a cualquier aspecto de su vida privada), Aracely Arámbula habría decidido dar un paso más allá de lo dialéctico. Ha sido el abogado de la actriz quien ha confirmado la noticia y la versión de su cliente. Una decisión de la que ya se han echo eco varios medios de comunicación del país azteca.

Abogado de 'La Chule': "Luis Miguel no ha pagado desde diciembre del 2019"

"Efectivamente, el señor Gallego Basteri es un deudor alimentario porque no ha pagado desde diciembre del 2019. En las demandas de alimentos se le solicita al juez que obligue a la otra parte a que provea los medios necesarios para cubrir la pensión. O a que se apliquen medidas de apremio (urgencia). Este proceso sucede en los juzgados familiares de la Ciudad de México”, ha contado Guillermo Pous, letrado de Aracely Arámbula, al diario 'El Universal'.

Las declaraciones de Pus contrastan con lo que recoge un documento difundido el pasado 24 de septiembre por la Consejería Jurídica y se Servicios Legales de la capital mexicana. El texto aclara que, en estos momentos, Luis Miguel no enfrentaría ningún cargo relacionado con sus responsabilidades como padre. En otras palabras: el intérprete de 'La Incondicional' sí le habría hecho llegar a Aracely la manutención de Miguel y Daniel durante todos estos años. Por lo menos, hasta donde tiene conocimiento "la ley".

En la misma entrevista, el abogado de La Chule ha confirmado la autenticidad de dicho documento, pero con matices. Asegura que lo que ahí se establece se está interpretando de forma "descontextualizada". "Que el texto no indique que no lo tiene registrado como deudor alimentario moroso no significa que no lo sea. Es un documento real, pero no está actualizado, no refleja la situación del momento. Para que aparezca, requiere que el juez lo solicite expresamente. Porque el señor (Luis Miguel) sí lo es (deudor alimentario moroso)", ha ratificado Guillermo Pous.

La guerra mediática que le ha declarado Aracely Arámbula a Luis Miguel, con el que compartió cuatro años de su vida, no parece que vaya a acabar pronto. Está decidida a defender su verdad a capa y escapa. Y así lo demostró la semana pasada, cuando otra ex del padre de sus hijos puso en tela de juicio sus denuncias. "Él está al día con los pagos de la manutención de sus hijos. Recordemos que esos niños nacieron en Los Ángeles. Son niños americanos. Si su padre no hubiera pagado esa manutención él hubiese sido arrestado al llegar a este país", sentenció Myrka Dellanos, una famosa periodista de la televisión estadounidense.

La defensa a ultranza de Myrka no sentó nada bien a Aracely que cargó duramente contra ella y la señaló de cotilla. Los fans de 'El Sol', por su parte, señalan a la actriz de querer aprovechar el tirón que está acaparando el novio de Paloma Cuevas en su gira para obtener notoriedad. El cantante de 'La Incondicional' vive uno de sus momentos más dulces en lo profesional y en lo personal. Su vuelta a los escenarios está siendo todo un éxito, que comparte con su inseparable Paloma Cuevas. De hecho, ella ha sido pieza clave para su reciente acercamiento con su hija mayor, Michelle, a la que tardó 19 años en reconocer.