Durante un mes ha preocupado, y mucho, la salud de Antonio Resines. El actor llevaba ingresado en la UCI del Hospital Gregorio Marañón de Madrid desde finales del pasado mes de diciembre tras contraer coronavirus. Una afección que se había complicado al tratarse de un paciente de riesgo. Ya en planta, una de las primeras cosas que ha querido hacer el intérprete ha sido mandar distintos mensajes dirigidos a sus seguidores.

Primero ha explicado cómo se encuentra, ha reconocido que está «mucho mejor», pero evidentemente necesita tiempo para recuperarse. Ha acuñado la palabra «vamos» con la que demuestra que las fuerzas no le fallan. También se ha mostrado muy agradecido por las muestras de cariño que ha recibido durante este último mes. Para ello ha rescatado una imagen junto a su compañero Antonio Molero. «Con esta foto quiero dar las gracias a todas las amistades que me han acogido en sus hogares durante este road trip que ya va llegando a su fin», ha escrito.

Unas palabras que su fiel séquito de fans no han podido más que aplaudir. «Cuídate que te estamos esperando», le decía un tuitero. Otro reconocía que el intérprete le había dado «mejores momentos» que algunos de sus amigos. «Somos muchísimos los que nos alegramos. A seguir para arriba», señalaba un usuario con su comentario. «La mejor noticia del día. Un abrazo grande, Antonio. Mucha fuerza y ánimo», sentencia un internauta.

El complicado mes en la UCI de Antonio Resines

La primera persona que confirmó que Antonio Resines iba a abandonar la UCI fue la actriz Fiorella Faltoyano. Lo hizo el pasado viernes compartiendo una imagen en redes junto al actor. Un post que acompañaba de este mensaje: «Esta foto es para contaros que Resines sale mañana de la UCI donde ha permanecido más de un mes luchando contra el Covid…Y ha ganado la batalla. Estoy muy contenta y quería compartirlo con vosotros», aseguraba emocionada.

El actor, de 67 años, estaba vacunado contra el covid. Su estado de salud se agravó ya que es paciente de riesgo. Y es que había sufrido con anterioridad un cáncer de colón y un infarto. Este mes ha estado muy arropado por numerosos compañeros de profesión que han permanecido muy atentos a su evolución. Incluso Santiago Segura pidió a sus fans que rezasen por él.

Hace tan solo unos días el actor Juan Echanove se preguntaba qué pasaría si Resines no venciera esta lucha contra el covid. «Yo no sé qué pasaría conmigo si mi amigo Resines no saliera de esto. Todos los días cuando me levanto, lo primero que pienso es que mi amigo Resines está luchando”, afirmó emocionado durante su intervención en el programa ‘El Objetivo’ de La Sexta. Afortunadamente, Antonio Resines evoluciona favorablemente y no podemos más que celebrar esta gran noticia.