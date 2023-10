Anuel AA, expareja de Karol G, operado de urgencia "por una cuestión de vida o muerte"

El cantante Anuel AA, que fue pareja de la conocida cantante Karol G, está viviendo una de las etapas más complicadas de su vida después de que haya tenido que ser operado de urgencia. Él mismo ha sido el encargado de dar la triste noticia en sus redes sociales. Un mensaje que ha publicado junto a una imagen de lo más dura, en la que lo vemos tumbado sobre la cama del hospital en el que permanece ingresado.

"Me operaron anoche de emergencia. Solo Dios sabe el por qué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte", empieza diciendo junto a un emoticono de una carita triste. Porque este problema de salud le impide, por el momento, seguir cumpliendo con sus compromisos profesionales: "No puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa. #Rompecorazones iba a salir en dos semanas, pero ya no. (Pospuesto hasta nuevo aviso, les foy la fecha rápido que sepa qué va a pasar conmigo). Perdón por quedarles mal a mis fanáticos con el cambio del fecha del EP atrasándolo más, sé que llevan esperándome y yo me jodí con cojones para recuerar mi carrera después de que casi me la destruyo yo mismo y tengo un plan de trabajo demasiado de HP", ha continuado explicando lo mal que se siente por no poder cumplir los deseos de sus fans.

Anuel AA permanece ingresado en el hospital y lucha por recuperarse

Para el cantante este problema de salud ha llegado en un momento en el que atravesaba una buena etapa en lo referente a lo profesional: "Es la primera vez que tengo un equipo de trabajo real como todos los otros artistas de la élite, pero si este es el plan de Dios y toca esperar un poco más para poder superar todo lo que hice y logré desde que comenzó mi carrera y todo el transcurso entrando y saliendo de la Federal hasta ahora", ha seguido explicando sobre los logros que estaba teniendo.

Anuel ahora tiene que enfocarse en recuperarse para tener las fuerzas suficientes para retomar el trabajo que iba a ver la luz en apenas unas semanas. "Pues toca esperar... Los amo. Manténganme en sus oraciones y vamos a dejar todo en las manos de Dios. Los doctores y doctoras que me atendieron y me salvaron. Gracias", termina diciendo en su mensaje.

El cantante ha recibido innumerables mensajes de apoyo

Como no podía ser de otra manera, Anuel ha recibido en dicha publicación mensajes de ánimo y apoyo. Sus fans no se han podido creer que el "Dios del Trap", como lo llaman ellos, haya tenido que pasar por una situación de lo más crítica: "Tenemos Dios del Trap para rato 👹", "Dios pone las batallas más difíciles a sus mejores guerreros 🙌", "Lo importante es que te mejores rey ❤️", "Te vas a mejorar! Pronta recuperación", "😢😢😭😭 que Dios te cubra y proteja... que todo salga bien 👏👏👏👏👏", han escrito algunos de sus seguidores más fieles.