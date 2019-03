3 Apartada de la competición

En diciembre anunció en Instagram que dejaba por un tiempo la competición: “A finales de Octubre me diagnosticaron un tumor maligno y me han sometido a un tratamiento de 6 meses de duración. Cuando terminemos este ciclo, volveremos a repetir todas las pruebas médicas para ver si hemos podido en él o hemos perdido este asalto y debemos de seguir peleando💪🏼 No me avergüenza estar enferma, no me avergüenza contarlo, no me avergüenza decir que pedí ayuda y que gracias a mi familia, mi pareja, amigos, compañeros de trabajo y de entrenamiento, equipo médico, equipo deportivo, psicólogo deportivo, etc… Gracias a ellos he conseguido sonreír cada día más que nunca y llevar a cabo toda la agenda prevista sin fallar a nada, aún habiendo días que los síntomas no quisieran dejarme ni siquiera caminar. Y ahora que? Pues ahora… toca coger fuerzas porque en Febrero nos toca volver subir al ring”.