El pasado 21 de octubre, Antonio Tejado abandonaba la televisión para hacer frente a sus problemas de adición. Desde entonces, ha permanecido alejado del foco mediático y ha podido superar todos sus difíciles momentos. A pesar de la difícil situación por la que está atravesando el país, el sobrino de María del Monte está más contento que nunca con su nueva vida. Y ahora, gracias a sus redes sociales, conocemos el motivo de su felicidad.

Antonio Tejado ha presentado a su nueva novia, Chabeli Navarro, a través de unas románticas imágenes en sus redes sociales. El colaborador de ‘Sálvame’ aparece acaramelado junto a su chica y le ha hecho una clara declaración de intenciones a partir de la letra de la conocida canción de Manuel Carrasco. «Porque desde que te vi, no he parado de soñar contigo, porque prefiero vivir a tu lado, porque me gusta sentir como mi pecho te grita», reza parte del tema del que fuera concursante de ‘Operación Triunfo’. Y es que Antonio Tejado ha dejado atrás todas sus adicciones y ha empezado una nueva vida junto a la que fuera ganadora de ‘Perdidos en la Tribu’, el reality de Cuatro en el que varias familias españolas dejaban atrás sus civilizadas vidas para convivir con varias de las tribus más antiguas del mundo.

Esta relación, que comenzó hace varias semanas atrás, llega después de que el de Sevilla pusiera fin a su romance con Marina Rodríguez. Cabe recordar que el pasado mes de diciembre, SEMANA publicó en exclusiva las imágenes del romántico momento en el que Tejado se arrodillaba bajo la Torre Eiffel para pedirle la mano a su ya expareja. Ahora, seis meses después de ese mágico momento, el exconcursante de ‘GH Dúo’ ha rehecho su vida con la modelo que le saca una sonrisa de oreja a oreja.

¿Quién es Chabeli Navarro?

En 2012, Chabeli Navarro saltaba a la popularidad gracias a su paso por ‘Perdidos en la Tribu’, el programa presentado por Nuria Roca (que cogía el testigo de Raquel Sánchez Silva). Con tan solo 24 años, la modelo se presentaba como una mujer preocupada por su imagen, muy sensible, aunque bastante cabezota. «Con un cuerpo despampanante y muy guapa, Chabeli es modelo, pero en los últimos tiempos ha dejado los focos por la barra de un bar debido a los celos de su novio. Preocupada siempre por su imagen, sería incapaz de salir a la calle sin sus extensiones, sus uñas postizas o la permanente en las pestañas. Sensible y bastante cabezota, Chabeli nunca se ha subido a un avión ni ha tenido que lidiar con ningún bicho extraño, porque la aterran», presentaba así el programa de Cuatro. Sin embargo, no sería la primera y única vez que veríamos a la joven en televisión.

Cuatro años más tarde, Navarro aparecía en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ dispuesta a conquistar el corazón de Leo Cámara, el tronista de por aquel entonces. Sin embargo, acabó enamorándose de Ferchu, otro de los tronistas del programa, con el que tuvo una hija en común, una preciosa niña llamada Daniella.

Además, tuvo un breve romance con Kiko Rivera. De hecho, una de las últimas apariciones de Chabeli Navarro en televisión fue en ‘Sálvame’ para hablar de la boda del DJ e Irene Rosales. «Un hombre enamorado no traiciona a una mujer embarazada. Kiko quiere dar una imagen a la sociedad que no tiene, de padre de familia, sereno y maduro, pero sigue con los mismos hábitos», comentaba por entonces.