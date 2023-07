Antonio Pavón, inconsciente tras ser asaltado en plena calle de Madrid

Podría decirse que Antonio Pavón ha hecho frente a una de las peores experiencias de su vida hace escasas horas. Pese a haber permanecido alejado del foco mediático a raíz de su participación en Supervivientes, la cual tuvo lugar en 2020, el torero ha hecho uso de sus redes sociales para hacer un llamamiento a sus casi 600.000 seguidores con el objetivo de que "tengan cuidado".

Vídeo: @antoniopavongalan Instagram

Hace tan solo unas horas, el diestro ha tomado la palabra con total seriedad: "Hola, muy buenas, amigos y amigas, quiero contarles una experiencia que he sufrido este fin de semana y que fue terrorífica. El pasado viernes, después de un almuerzo con amigos, sobre las 20:00 horas decidí retirarme para ir a casa y descansar porque al día siguiente tenía que trabajar", comenzaba explicando.

"Mi última sensación fue un dolor muy fuerte en mi cabeza"

Después, siguió entrando en detalles sobre su inesperada historia: "Tomé un taxi y mi última sensación fue un dolor muy fuerte en mi cabeza, como que la vista se me iba nublando hasta perder la conciencia. Mi subconsciente trataba de luchar para no perderla, pero la perdí durante 20 minutos y la volví a recuperar en la puerta de mi casa con dos señoras que no conocía de nada", indicaba, con total sorpresa por todo lo acontecido.

Pero lejos de dejar ahí su testimonio, el ex concursante de La Casa Fuerte siguió revelando minucias: "Me desperté en un estado de miedo, de pánico, de susto... Pensé que me querían robar porque mi sensación era de mucho mareo y dolor de cabeza", continuaba, probablemente sin llegar a imaginar que la intención de las chicas era totalmente distinta: "Al día siguiente me dirigí a la comisaría más cercana para contarlo, y me contaron los policías que la tarde anterior estuvieron dos señoritas allí contando una versión distinta, diciendo que las había acusado de ladronas (...) Entendimos que ellas me ayudaron porque me llevaron a mi casa sano y salvo gracias a ellas. Me reuní con ellas y les perdí disculpas por mi comportamiento", zanjaba con arrepentimiento.

"Muchísimo cuidado todo el mundo", advierte Antonio Pavón tras ser atracado

Por último, Antonio quiso hacer hincapié en las numerosas ocasiones en las que han ocurrido situaciones similares a esta especialmente en la capital, razón por la que anima a sus fans a que vayan con cuidado: "Muchísimo cuidado todo el mundo porque ya sabemos lo que está ocurriendo en la ciudad, están pasando cosas desagradables como robos e intentos de violación".